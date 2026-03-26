Зеленський прибув із візитом до Саудівської Аравії — відео

Президент України Володимир Зеленський 26 березня прибув до Саудівської Аравії. У нього заплановані "важливі зустрічі".

Про це він повідомив у соцмережах.

Заплановані важливі зустрічі. Ми цінуємо підтримку та підтримуємо тих, хто готовий працювати разом із нами заради безпеки. Володимир Зеленський Президент України

Раніше президент заявляв, що на Близькому Сході перебуває 228 українських спеціалістів, які допомагають місцевим силам ППО у боротьбі з іранськими ударними БПЛА.