Зеленский прибыл в Донецкую область — видео

22 марта украинский лидер Владимир Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Донецкую область. Видео путешествия он опубликовал в своих социальных сетях.

Визит Зеленского в Донецкую область — что известно

На видео можно увидеть, что глава государства почтил память украинских воинов, отдавших свою жизнь, защищая Украину на поле боя.

Также Владимир Зеленский пообщался с бойцами Сил обороны Украины и представителями местных властей — они сделали несколько совместных фото.

Президенту Украины доложили о ситуации в регионе.

Спасибо всем нашим защитникам и защитницам. Уважение всем павшим героям. Благодарю всех, кто помогает Украине и поддерживает нас. Владимир Зеленский Президент Украины

Пока глава государства не назвал главную цель визита в Донецкую область.