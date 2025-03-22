Зеленский прибыл в Донецкую область — видео

22 марта украинский лидер Владимир Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Донецкую область. Видео путешествия он опубликовал в своих социальных сетях.
Главные тезисы
- Президент чествовал память павших украинских воинов.
- Подробности визита главы государства в Донецкую область пока не разглашаются.
Визит Зеленского в Донецкую область — что известно
На видео можно увидеть, что глава государства почтил память украинских воинов, отдавших свою жизнь, защищая Украину на поле боя.
Также Владимир Зеленский пообщался с бойцами Сил обороны Украины и представителями местных властей — они сделали несколько совместных фото.
Президенту Украины доложили о ситуации в регионе.
Пока глава государства не назвал главную цель визита в Донецкую область.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-