Зеленский прибыл в Донецкую область — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский прибыл в Донецкую область — видео

Владимир Зеленский
Зеленский
Читати українською

22 марта украинский лидер Владимир Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Донецкую область. Видео путешествия он опубликовал в своих социальных сетях.

Главные тезисы

  • Президент чествовал память павших украинских воинов.
  • Подробности визита главы государства в Донецкую область пока не разглашаются.

Визит Зеленского в Донецкую область — что известно

На видео можно увидеть, что глава государства почтил память украинских воинов, отдавших свою жизнь, защищая Украину на поле боя.

Также Владимир Зеленский пообщался с бойцами Сил обороны Украины и представителями местных властей — они сделали несколько совместных фото.

Президенту Украины доложили о ситуации в регионе.

Спасибо всем нашим защитникам и защитницам. Уважение всем павшим героям. Благодарю всех, кто помогает Украине и поддерживает нас.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Пока глава государства не назвал главную цель визита в Донецкую область.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Украина может получить защиту от НАТО без членства — как это работает
Что НАТО может предложить Украине
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Российские оккупанты убили семью в Запорожье
Иван Федоров / Запорожская ОВА
Россияне продолжают убивать гражданское население Украины
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Китай может ввести свои войска в Украину — данные инсайдеров
армия Китая

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?