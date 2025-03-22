Зеленський прибув на Донеччину — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський прибув на Донеччину — відео

Володимир Зеленський
Зеленський

22 березня український лідер Володимир Зеленський прибув з неанонсованим візитом у Донецьку область. Відео подорожі він опублікував у своїх соціальних мережах.

Головні тези:

  • Президент вшановував пам'ять полеглих українських воїнів.
  • Подробиці візиту глави держави у Донецьку область поки не розголошуються.

Візит Зеленського на Донеччину — що відомо

На відео можна побачити, що глава держави вшанував пам'ять українських воїнів, які віддали своє життя, захищаючи Україну безпосередньо на полі бою.

Також Володимир Зеленський поспілкувався з бійцями Сил оборони України та представниками місцевої влади — вони зробили кілька спільних фото.

Президенту України доповіли про ситуацію в регіоні.

Дякую всім нашим захисникам і захисницям. Шана всім полеглим героям. Дякую всім, хто допомагає Україні та підтримує нас.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Поки глава держави не назвав головну мету свого візиту у Донецьку область.

Відомо, що український лідер заслухав доповідь про оборону Покровського напрямку, оперативну обстановку, виконання завдань, а також відзначив воїнів державними нагородами.

Командири Мадяр, Ахіллес, Хасан, Верес і Земляк доповіли про перші результати роботи «Лінії дронів» під час операції на Курщині, а також на Донецькому й інших важливих напрямках.

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