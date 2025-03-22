Зеленський прибув на Донеччину — відео

22 березня український лідер Володимир Зеленський прибув з неанонсованим візитом у Донецьку область. Відео подорожі він опублікував у своїх соціальних мережах.

Візит Зеленського на Донеччину — що відомо

На відео можна побачити, що глава держави вшанував пам'ять українських воїнів, які віддали своє життя, захищаючи Україну безпосередньо на полі бою.

Також Володимир Зеленський поспілкувався з бійцями Сил оборони України та представниками місцевої влади — вони зробили кілька спільних фото.

Президенту України доповіли про ситуацію в регіоні.

Дякую всім нашим захисникам і захисницям. Шана всім полеглим героям. Дякую всім, хто допомагає Україні та підтримує нас. Володимир Зеленський Президент України

Поки глава держави не назвав головну мету свого візиту у Донецьку область.

Відомо, що український лідер заслухав доповідь про оборону Покровського напрямку, оперативну обстановку, виконання завдань, а також відзначив воїнів державними нагородами.