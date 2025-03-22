Зеленський прибув на Донеччину — відео

22 березня український лідер Володимир Зеленський прибув з неанонсованим візитом у Донецьку область. Відео подорожі він опублікував у своїх соціальних мережах.
Головні тези:
- Президент вшановував пам'ять полеглих українських воїнів.
- Подробиці візиту глави держави у Донецьку область поки не розголошуються.
Візит Зеленського на Донеччину — що відомо
На відео можна побачити, що глава держави вшанував пам'ять українських воїнів, які віддали своє життя, захищаючи Україну безпосередньо на полі бою.
Також Володимир Зеленський поспілкувався з бійцями Сил оборони України та представниками місцевої влади — вони зробили кілька спільних фото.
Президенту України доповіли про ситуацію в регіоні.
Поки глава держави не назвав головну мету свого візиту у Донецьку область.
Відомо, що український лідер заслухав доповідь про оборону Покровського напрямку, оперативну обстановку, виконання завдань, а також відзначив воїнів державними нагородами.
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