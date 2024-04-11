Зеленский прибыл в Литву для участия в саммите Триморья
Категория
Политика
Дата публикации

Зеленский прибыл в Литву для участия в саммите Триморья

Владимир Зеленский
Зеленский
Читати українською

Президент Украины Владимир Зеленский 11 апреля прибыл с визитом в Литву для участия в саммите Триморья и для переговоров с главами государств-партнеров.

Зеленский прибыл в Литву

Президент сообщил, что в Литве запланированы важные встречи и подписание нового двустороннего соглашения о безопасности.

Он отметил, что главное сейчас сделать все для укрепления украинского ПВО, обеспечения насущных потребностей Сил обороны Украины, а также консолидации международной поддержки, чтобы Украина могла преодолеть российский террор.

Российское зло — это угроза не только Украине, но и каждому народу, граничащему с Россией, и всем, кто ценит международное право.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

президент Украины

Саммит Триморья: что известно

Инициатива трех морей (3SI) или просто Триморья — международная экономическая и инфраструктурная инициатива, объединяющая 12 стран Европейского Союза и Украину.

Эти страны расположены вблизи Балтийского, Черного и Адриатического морей Австрия, Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Венгрия, Хорватия, Чехия и Украина.

Инициатива направлена на создание регионального диалога по разным вопросам, касающимся стран-членов.

На седьмом саммите в Риге 20 июня 2022 г. Украина получила статус партнера-участника Инициативы.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Литва передала ВСУ командно-штабные машины М577
машина
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Литва предложила разобрать свои закрытые ТЭС и передать запчасти Украине
Литва
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский встретился с министром обороны Литвы. Какую помощь обсудили
Владимир Зеленский
Зеленский и Кащюнас

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?