Зеленский прибыл в Литву для участия в саммите Триморья

Президент Украины Владимир Зеленский 11 апреля прибыл с визитом в Литву для участия в саммите Триморья и для переговоров с главами государств-партнеров.
Зеленский прибыл в Литву
Президент сообщил, что в Литве запланированы важные встречи и подписание нового двустороннего соглашения о безопасности.
Он отметил, что главное сейчас сделать все для укрепления украинского ПВО, обеспечения насущных потребностей Сил обороны Украины, а также консолидации международной поддержки, чтобы Украина могла преодолеть российский террор.
Саммит Триморья: что известно
Инициатива трех морей (3SI) или просто Триморья — международная экономическая и инфраструктурная инициатива, объединяющая 12 стран Европейского Союза и Украину.
Эти страны расположены вблизи Балтийского, Черного и Адриатического морей Австрия, Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Венгрия, Хорватия, Чехия и Украина.
Инициатива направлена на создание регионального диалога по разным вопросам, касающимся стран-членов.
На седьмом саммите в Риге 20 июня 2022 г. Украина получила статус партнера-участника Инициативы.
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