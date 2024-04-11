Зеленский прибыл в Литву для участия в саммите Триморья

Президент Украины Владимир Зеленский 11 апреля прибыл с визитом в Литву для участия в саммите Триморья и для переговоров с главами государств-партнеров.

Зеленский прибыл в Литву

Президент сообщил, что в Литве запланированы важные встречи и подписание нового двустороннего соглашения о безопасности.

Он отметил, что главное сейчас сделать все для укрепления украинского ПВО, обеспечения насущных потребностей Сил обороны Украины, а также консолидации международной поддержки, чтобы Украина могла преодолеть российский террор.

Российское зло — это угроза не только Украине, но и каждому народу, граничащему с Россией, и всем, кто ценит международное право. Владимир Зеленский президент Украины

Саммит Триморья: что известно

Инициатива трех морей (3SI) или просто Триморья — международная экономическая и инфраструктурная инициатива, объединяющая 12 стран Европейского Союза и Украину.

Эти страны расположены вблизи Балтийского, Черного и Адриатического морей Австрия, Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Венгрия, Хорватия, Чехия и Украина.

Инициатива направлена на создание регионального диалога по разным вопросам, касающимся стран-членов.

На седьмом саммите в Риге 20 июня 2022 г. Украина получила статус партнера-участника Инициативы.