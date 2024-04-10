Зеленский встретился с министром обороны Литвы. Какую помощь обсудили

Визит уже в самом разгаре, я только что встречался с президентом Зеленским, у меня была деловая, хорошая встреча, будем работать дальше. Я представил весь наш пакет поддержки, хочу сказать, что он больше, чем мы планировали, и будет еще больше – мы будем искать все пути и возможности, чтобы его еще больше увеличить.