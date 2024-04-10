Зеленский встретился с министром обороны Литвы. Какую помощь обсудили

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с новым министром обороны Литвы Лауринасом Кащюнасом. Он находится с визитом в Киеве.
Зеленский встретился с Кащюнасом
В Офисе президента сообщили, что Зеленский поблагодарил за всестороннюю помощь Литвы и готовность поддерживать Украину к победе.
В ходе встречи также обсудили дальнейшую всестороннюю поддержку со стороны Литвы, в частности, о подготовке украинских военнослужащих и реализации реабилитационных программ для раненых защитников.
Издание LRT пишет, что Кащюнас представил Зеленскому планы Литвы по отправке боевых беспилотников, коалиции по разминированию.
По словам министра, согласно утвержденным Литвой 200 млн. на трехлетнюю программу поддержки Украины уже выделено 84 млн. евро — более 20 млн. евро больше запланированного.
Дроны для Украины от Литвы
5 апреля премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните на пресс-конференции с украинским премьером Денисом Шмыгалем отметила, что Литва предоставила Украине более 1 млрд евро помощи, половина из которой — военная.
Правительство Латвии утвердило новый пакет помощи Украине почти на 10 миллионов евро — 5.3 миллиона евро пойдут на восстановление Украины, а 4.3 миллиона в поддержку ВСУ через Европейский фонд мира.
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