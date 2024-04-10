Зеленский встретился с министром обороны Литвы. Какую помощь обсудили
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский встретился с министром обороны Литвы. Какую помощь обсудили

Владимир Зеленский
Зеленский и Кащюнас
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Президент Украины Владимир Зеленский встретился с новым министром обороны Литвы Лауринасом Кащюнасом. Он находится с визитом в Киеве.

Зеленский встретился с Кащюнасом

В Офисе президента сообщили, что Зеленский поблагодарил за всестороннюю помощь Литвы и готовность поддерживать Украину к победе.

Знаю, что наши команды работают над документом по гарантиям безопасности. Ожидаем, что он заложит новую основу для усиления защиты наших государств, - сказал президент.

В ходе встречи также обсудили дальнейшую всестороннюю поддержку со стороны Литвы, в частности, о подготовке украинских военнослужащих и реализации реабилитационных программ для раненых защитников.

Издание LRT пишет, что Кащюнас представил Зеленскому планы Литвы по отправке боевых беспилотников, коалиции по разминированию.

Визит уже в самом разгаре, я только что встречался с президентом Зеленским, у меня была деловая, хорошая встреча, будем работать дальше. Я представил весь наш пакет поддержки, хочу сказать, что он больше, чем мы планировали, и будет еще больше – мы будем искать все пути и возможности, чтобы его еще больше увеличить.

Лауринас Кащюнас

Лауринас Кащюнас

По словам министра, согласно утвержденным Литвой 200 млн. на трехлетнюю программу поддержки Украины уже выделено 84 млн. евро — более 20 млн. евро больше запланированного.

Дроны для Украины от Литвы

5 апреля премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните на пресс-конференции с украинским премьером Денисом Шмыгалем отметила, что Литва предоставила Украине более 1 млрд евро помощи, половина из которой — военная.

Мы также договорились, что Литва вскоре через Министерство обороны закупит около 2 млн евро около 3 тысяч литовских беспилотников FPV, которые должны прибыть на фронт, надеюсь, в этом году , — добавила она.

Правительство Латвии утвердило новый пакет помощи Украине почти на 10 миллионов евро — 5.3 миллиона евро пойдут на восстановление Украины, а 4.3 миллиона в поддержку ВСУ через Европейский фонд мира.

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