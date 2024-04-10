Зеленський зустрівся з міністром оборони Литви. Яку допомогу обговорили
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський зустрівся з міністром оборони Литви. Яку допомогу обговорили

Володимир Зеленський
Зеленський та Кащюнас

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з новим міністром оборони Литви Лаурінасом Кащюнасом. Він перебуває з візитом у Києві.

Зеленський зустрівся з Кащюнасом

В Офісі президента повідомили, що Зеленський подякував за всебічну допомогу Литви й готовність підтримувати Україну до перемоги.

Знаю, що наші команди працюють над документом щодо безпекових гарантій. Очікуємо, що він закладе нове підґрунтя для посилення захисту наших держав, — сказав президент.

Під час зустрічі також обговорили подальшу всебічну підтримку з боку Литви, зокрема щодо підготовки українських військовослужбовців і реалізації реабілітаційних програм для поранених захисників.

Видання LRT пише, що Кащюнас представив Зеленському плани Литви щодо відправки бойових безпілотників, коаліції з розмінування.

Візит уже в самому розпалі, я щойно зустрічався з президентом Зеленським, у мене була ділова, хороша зустріч, будемо працювати далі. Я представив весь наш пакет підтримки, хочу сказати, що він більший, ніж ми планували, і буде ще більшим – ми будемо шукати всі шляхи та можливості, щоб його ще більше збільшити.

Лаурінас Кащюнас

Лаурінас Кащюнас

За словами міністра, відповідно до затверджених Литвою 200 млн на трирічну програму підтримки України вже виділено 84 млн євро — понад 20 млн євро більше запланованого.

Дрони для України від Литви

5 квітня прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте на пресконференції з українським прем’єром Денисом Шмигалем зазначила, що Литва надала Україні понад 1 млрд євро допомоги, половина з якої — військова.

Ми також домовилися, що Литва незабаром через Міністерство оборони закупить за приблизно 2 млн євро близько 3 тисяч литовських безпілотників FPV, які мають прибути на фронт, сподіваюсь, цього року, — додала вона.

Уряд Латвії затвердив новий пакет допомоги Україні на майже 10 мільйонів євро — 5.3 мільйона євро підуть на відбудову України, а 4.3 мільйона на підтримку ЗСУ через Європейський фонд миру.

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