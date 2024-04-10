Зеленський зустрівся з міністром оборони Литви. Яку допомогу обговорили

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з новим міністром оборони Литви Лаурінасом Кащюнасом. Він перебуває з візитом у Києві.
Зеленський зустрівся з Кащюнасом
В Офісі президента повідомили, що Зеленський подякував за всебічну допомогу Литви й готовність підтримувати Україну до перемоги.
Під час зустрічі також обговорили подальшу всебічну підтримку з боку Литви, зокрема щодо підготовки українських військовослужбовців і реалізації реабілітаційних програм для поранених захисників.
Видання LRT пише, що Кащюнас представив Зеленському плани Литви щодо відправки бойових безпілотників, коаліції з розмінування.
За словами міністра, відповідно до затверджених Литвою 200 млн на трирічну програму підтримки України вже виділено 84 млн євро — понад 20 млн євро більше запланованого.
Дрони для України від Литви
5 квітня прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте на пресконференції з українським прем’єром Денисом Шмигалем зазначила, що Литва надала Україні понад 1 млрд євро допомоги, половина з якої — військова.
Уряд Латвії затвердив новий пакет допомоги Україні на майже 10 мільйонів євро — 5.3 мільйона євро підуть на відбудову України, а 4.3 мільйона на підтримку ЗСУ через Європейський фонд миру.
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