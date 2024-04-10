Зеленський зустрівся з міністром оборони Литви. Яку допомогу обговорили

Візит уже в самому розпалі, я щойно зустрічався з президентом Зеленським, у мене була ділова, хороша зустріч, будемо працювати далі. Я представив весь наш пакет підтримки, хочу сказати, що він більший, ніж ми планували, і буде ще більшим – ми будемо шукати всі шляхи та можливості, щоб його ще більше збільшити.