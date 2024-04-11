Зеленський прибув до Литви для участі в саміті Триморʼя

Президент України Володимир Зеленський 11 квітня прибув з візитом до Литви для участі в саміті Триморʼя та для перемовин із главами держав-партнерів.
Зеленський прибув до Литви
Президент повідомив, що у Литві заплановані важливі зустрічі та підписання нової двосторонньої безпекової угоди.
Він зазначив, що головне зараз — зробити все для зміцнення української ППО, забезпечення нагальних потреб Сил оборони України, а також консолідації міжнародної підтримки, щоб Україна могла подолати російський терор.
Саміт Триморʼя: що відомо
Ініціатива трьох морів (3SI), або просто Тримор'я — міжнародна економічна та інфраструктурна ініціатива, що об'єднує 12 країн Європейського Союзу й Україну.
Ці країни розташовані поблизу Балтійського, Чорного й Адріатичного морів — Австрія, Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Хорватія, Чехія та Україна.
Ініціатива спрямована на створення регіонального діалогу з різних питань, що стосуються країн-членів.
На сьомому саміті в Ризі 20 червня 2022 року Україна отримала статус партнера-учасника Ініціативи.
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