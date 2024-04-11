Зеленський прибув до Литви для участі в саміті Триморʼя
Категорія
Політика
Дата публікації

Зеленський прибув до Литви для участі в саміті Триморʼя

Володимир Зеленський
Зеленський

Президент України Володимир Зеленський 11 квітня прибув з візитом до Литви для участі в саміті Триморʼя та для перемовин із главами держав-партнерів. 

Зеленський прибув до Литви

Президент повідомив, що у Литві заплановані важливі зустрічі та підписання нової двосторонньої безпекової угоди.

Він зазначив, що головне зараз — зробити все для зміцнення української ППО, забезпечення нагальних потреб Сил оборони України, а також консолідації міжнародної підтримки, щоб Україна могла подолати російський терор.

Російське зло – це загроза не лише для України, а й для кожного народу, що межує з Росією, та всіх, хто цінує міжнародне право.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

президент України

Саміт Триморʼя: що відомо

Ініціатива трьох морів (3SI), або просто Тримор'я — міжнародна економічна та інфраструктурна ініціатива, що об'єднує 12 країн Європейського Союзу й Україну.

Ці країни розташовані поблизу Балтійського, Чорного й Адріатичного морів — Австрія, Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Хорватія, Чехія та Україна.

Ініціатива спрямована на створення регіонального діалогу з різних питань, що стосуються країн-членів.

На сьомому саміті в Ризі 20 червня 2022 року Україна отримала статус партнера-учасника Ініціативи.

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