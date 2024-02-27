Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию — какова цель визита
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Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию — какова цель визита

Владимир Зеленский
Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию
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Владимир Зеленский 27 февраля приехал в Саудовскую Аравию. Президент Украины хочет обсудить несколько важных тем.

Зачем Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Саудовскую Аравию. Об этом глава государства сообщил в социальной сети Facebook.

В частности, Зеленский прилетел в Саудовскую Аравию, чтобы продолжить регулярный диалог с Его Высочеством Наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль Саудом.

Первая тема визита касается Формулы мира Украины.

В прошлом году в Джидде мы провели результативную встречу на уровне советников по ее реализации. Сейчас вплотную приблизились к проведению первого саммита мира и рассчитываем на продолжение активной поддержки со стороны Саудовской Аравии, - сообщил президент.

Кроме того, вторая тема визита – возвращение пленных и депортированных лиц. "Лидерство Саудовской Аравии уже способствовало увольнению наших людей. Уверен, что и эта встреча принесет результаты", - добавил Зеленский.

Глава государства отметил, что также будут обсуждены перспективные направления экономического сотрудничества и участие Саудовской Аравии в восстановлении Украины.

Зеленский провел встречу с премьером Болгарии

Президент Украины Владимир Зеленский провел продуктивные и конкретные переговоры с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым.

Президент поблагодарил Болгарию за поддержку усилий Украины в Черном море и в Дунайском регионе по расширению торговых потоков и восстановлению нормального судоходства.

Это очень важно, что нам удается даже в такое непростое время при всех сложностях обеспечивать нормальные экономические отношения. Мы договорились с Болгарией активизировать развитие логистики и инфраструктуры в нашем регионе. Наше общее уважение принципу добрососедства придаст экономический рост обеим нашим странам, — сказал Зеленский.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

президент Украины

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