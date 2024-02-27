Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию — какова цель визита

Владимир Зеленский 27 февраля приехал в Саудовскую Аравию. Президент Украины хочет обсудить несколько важных тем.
Зачем Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Саудовскую Аравию. Об этом глава государства сообщил в социальной сети Facebook.
В частности, Зеленский прилетел в Саудовскую Аравию, чтобы продолжить регулярный диалог с Его Высочеством Наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль Саудом.
Первая тема визита касается Формулы мира Украины.
Кроме того, вторая тема визита – возвращение пленных и депортированных лиц. "Лидерство Саудовской Аравии уже способствовало увольнению наших людей. Уверен, что и эта встреча принесет результаты", - добавил Зеленский.
Глава государства отметил, что также будут обсуждены перспективные направления экономического сотрудничества и участие Саудовской Аравии в восстановлении Украины.
Зеленский провел встречу с премьером Болгарии
Президент Украины Владимир Зеленский провел продуктивные и конкретные переговоры с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым.
Президент поблагодарил Болгарию за поддержку усилий Украины в Черном море и в Дунайском регионе по расширению торговых потоков и восстановлению нормального судоходства.
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