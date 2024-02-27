Зеленський прибув до Саудівської Аравії — яка мета візиту

Володимир Зеленський 27 лютого приїхав до Саудівської Аравії. Президент України хоче обговорити кілька важливих тем.

Навіщо Зеленський прибув до Саудівської Аравії

Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Саудівської Аравії. Про це глава держави повідомив у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, Зеленський прилетів до Саудівської Аравії, щоб продовжити регулярний діалог із Його Високістю Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом.

Перша тема візиту стосується Формули миру України.

Торік у Джидді ми провели результативну зустріч на рівні радників щодо її реалізації. Зараз упритул наблизилися до проведення першого Саміту миру й розраховуємо на продовження активної підтримки з боку Саудівської Аравії, - повідомив президент. Поширити

Окрім того, друга тема візиту – повернення полонених і депортованих осіб. "Лідерство Саудівської Аравії вже сприяло звільненню наших людей. Впевнений, що й ця зустріч принесе результати", - додав Зеленський.

Глава держави відзначив, що також буде обговорено перспективні напрями економічної співпраці та участь Саудівської Аравії у відбудові України.

Зеленський провів зустріч з премʼєром Болгарії

Президент України Володимир Зеленський провів продуктивні та цілком конкретні переговори з прем’єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим.

Президент подякував Болгарії за підтримку зусиль України у Чорному морі та в Дунайському регіоні щодо розширення торговельних потоків і відновлення нормального судноплавства.