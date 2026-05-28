Зеленский прибыл в Швецию — первые подробности визита

Президент Владимир Зеленский утром 28 мая прибыл в Швецию. Ключевой темой визита станут большой оборонный пакет для Украины и решение по истребителям Gripen.
Главные тезисы
- Президент Владимир Зеленский прибыл в Швецию для обсуждения оборонного пакета и решения по приобретению 150 боевых шведских истребителей Gripen.
- Крупный оборонный пакет расширит боевые возможности Украины и сделает боевую авиацию более эффективной.
Зеленский прибыл с официальным визитом в Швецию
Об этом глава государства сообщил в Фейсбуке.
Он отметил, что в рамках визита запланированы встречи с премьер-министром Ульфом Кристерссоном, а также в формате делегаций будут присутствовать представители шведской оборонной промышленности.
Президент также выразил благодарность народу и правительству Швеции, лично Ульфу Кристерссону за поддержку Украины, принципиальную позицию и готовность вместе приближать справедливый мир к реальным шагам.
Продолжаем и расширяем наше сотрудничество.
В феврале Президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть договоренности с международными партнерами о поставках 150 боевых шведских самолетов Gripen.
