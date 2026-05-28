Зеленский прибыл в Швецию — первые подробности визита

Президент Владимир Зеленский утром 28 мая прибыл в Швецию. Ключевой темой визита станут большой оборонный пакет для Украины и решение по истребителям Gripen.

Об этом глава государства сообщил в Фейсбуке.

Сегодня с рабочим визитом в Швецию. Готовим большой оборонный пакет для Украины и сильный шаг по истребителям Gripen, который точно сделает нашу боевую авиацию более эффективной. Сегодня запланированы встречи с Премьер-министром Ульфом Кристерссоном, а также в формате делегаций будут присутствовать представители шведской оборонной промышленности. Владимир Зеленский Президент Украины

Президент также выразил благодарность народу и правительству Швеции, лично Ульфу Кристерссону за поддержку Украины, принципиальную позицию и готовность вместе приближать справедливый мир к реальным шагам.

Продолжаем и расширяем наше сотрудничество.

В феврале Президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть договоренности с международными партнерами о поставках 150 боевых шведских самолетов Gripen.