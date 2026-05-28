Зеленський прибув до Швеції — перші подробиці візиту

Президент Володимир Зеленський уранці 28 травня прибув до Швеції. Ключовою темою візиту стануть великий оборонний пакет для України та рішення стосовно винищувачів Gripen.
Головні тези:
- Президент Володимир Зеленський здійснив важливий візит до Швеції з метою обговорення оборонного пакету та рішення по винищувачам Gripen.
- Плани по придбанню 150 бойових шведських літаків Gripen вже стали відомі, великий оборонний пакет розширить бойові можливості України.
Зеленський прибув з офіційним візитом до Швеції
Про це глава держави повідомив у Фейсбуці.
Він відзначив, що у межах візиту заплановані зустрічі з прем’єр-міністром Ульфом Крістерссоном, також у форматі делегацій будуть присутні представники шведської оборонної промисловості.
Президент також висловив вдячність народу та уряду Швеції, особисто Ульфу Крістерссону за підтримку України, принципову позицію та готовність разом наближати справедливий мир реальними кроками.
Продовжуємо та розширюємо нашу співпрацю.
У лютому Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має домовленості з міжнародними партнерами про постачання 150 бойових шведських літаків Gripen.
