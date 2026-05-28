Зеленський прибув до Швеції — перші подробиці візиту
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський прибув до Швеції — перші подробиці візиту

Володимир Зеленський
Зеленський
Read in English

Президент Володимир Зеленський уранці 28 травня прибув до Швеції. Ключовою темою візиту стануть великий оборонний пакет для України та рішення стосовно винищувачів Gripen.

Головні тези:

  • Президент Володимир Зеленський здійснив важливий візит до Швеції з метою обговорення оборонного пакету та рішення по винищувачам Gripen.
  • Плани по придбанню 150 бойових шведських літаків Gripen вже стали відомі, великий оборонний пакет розширить бойові можливості України.

Зеленський прибув з офіційним візитом до Швеції

Про це глава держави повідомив у Фейсбуці.

Сьогодні з робочим візитом у Швеції. Готуємо великий оборонний пакет для України та сильний крок щодо винищувачів Gripen, який точно зробить нашу бойову авіацію ефективнішою. Сьогодні заплановані зустрічі з Прем’єр-міністром Ульфом Крістерссоном, також у форматі делегацій будуть присутні представники шведської оборонної промисловості.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Він відзначив, що у межах візиту заплановані зустрічі з прем’єр-міністром Ульфом Крістерссоном, також у форматі делегацій будуть присутні представники шведської оборонної промисловості.

Президент також висловив вдячність народу та уряду Швеції, особисто Ульфу Крістерссону за підтримку України, принципову позицію та готовність разом наближати справедливий мир реальними кроками.

Продовжуємо та розширюємо нашу співпрацю.

У лютому Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має домовленості з міжнародними партнерами про постачання 150 бойових шведських літаків Gripen.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський звернувся до Трампа і Конгресу на тлі масованих атак РФ по Україні
Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія готує додаткову мобілізацію через втрати контингенту на ТОТ України — Зеленський
Володимир Зеленський
Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський оголосив про нові далекобійні операції проти РФ
Володимир Зеленський
Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?