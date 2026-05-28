Зеленський прибув до Швеції — перші подробиці візиту

Президент Володимир Зеленський уранці 28 травня прибув до Швеції. Ключовою темою візиту стануть великий оборонний пакет для України та рішення стосовно винищувачів Gripen.

Зеленський прибув з офіційним візитом до Швеції

Про це глава держави повідомив у Фейсбуці.

Сьогодні з робочим візитом у Швеції. Готуємо великий оборонний пакет для України та сильний крок щодо винищувачів Gripen, який точно зробить нашу бойову авіацію ефективнішою. Сьогодні заплановані зустрічі з Прем’єр-міністром Ульфом Крістерссоном, також у форматі делегацій будуть присутні представники шведської оборонної промисловості. Володимир Зеленський Президент України

Він відзначив, що у межах візиту заплановані зустрічі з прем’єр-міністром Ульфом Крістерссоном, також у форматі делегацій будуть присутні представники шведської оборонної промисловості.

Президент також висловив вдячність народу та уряду Швеції, особисто Ульфу Крістерссону за підтримку України, принципову позицію та готовність разом наближати справедливий мир реальними кроками.

Продовжуємо та розширюємо нашу співпрацю.

У лютому Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має домовленості з міжнародними партнерами про постачання 150 бойових шведських літаків Gripen.