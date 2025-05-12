Зеленский пригласил Папу Римского совершить апостольский визит в Украину

Зеленский пообщался с Папой Римским: о чем говорили

Как отметил Зеленский, разговор с новоизбранным Папой Римским был теплым и предметным. Он поблагодарил его за поддержку Украины и призыв к справедливому и длительному миру для Украины, а также освобождение пленных.

В том числе президент и Лев XIV говорили о незаконной депортации Российской Федерации украинских детей. Киев, как отметил Зеленский, рассчитывает на содействие Ватикану в возвращении их домой.

В частности, Зеленский проинформировал Папу Римского о том, что с сегодняшнего дня должно начаться полное, безусловное прекращение огня минимум на 30 дней. Также подтвердил готовность Киева к дальнейшим переговорам в любом формате, поскольку хочет завершить войну и рассчитывает на зеркальное поведение со стороны России.

Пригласил его святость совершить апостольский визит в Украину. Такой визит принес бы настоящую надежду всем верующим, всем нашим людям. Договорились поддерживать контакт и спланировать личную встречу в ближайшее время. Владимир Зеленский Президент Украины

Напомним, 7 мая кардиналы Римско-католической церкви начали конклав с целью избрания нового Папы Римского. Первая попытка оказалась безрезультативной, но уже на следующий вечер над Сикстинской капеллой появился белый дым.