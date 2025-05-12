Зеленский пригласил Папу Римского совершить апостольский визит в Украину

Президент Владимир Зеленский 12 мая впервые переговорил с новоизбранным Папой Римским Львом XIV. Среди поднятых вопросов была незаконная депортация Россией украинских детей.
Главные тезисы
- Зеленский обсудил с Папой Римским Львом XIV незаконную депортацию украинских детей Россией.
- Президент выразил благодарность за поддержку и призыв к миру для Украины, стороны также обсудили освобождение пленных.
- Зеленский пригласил Папу Римского на апостольский визит в Украину в надежде принести надежду верующим и всем украинским людям.
Зеленский пообщался с Папой Римским: о чем говорили
Как отметил Зеленский, разговор с новоизбранным Папой Римским был теплым и предметным. Он поблагодарил его за поддержку Украины и призыв к справедливому и длительному миру для Украины, а также освобождение пленных.
В том числе президент и Лев XIV говорили о незаконной депортации Российской Федерации украинских детей. Киев, как отметил Зеленский, рассчитывает на содействие Ватикану в возвращении их домой.
В частности, Зеленский проинформировал Папу Римского о том, что с сегодняшнего дня должно начаться полное, безусловное прекращение огня минимум на 30 дней. Также подтвердил готовность Киева к дальнейшим переговорам в любом формате, поскольку хочет завершить войну и рассчитывает на зеркальное поведение со стороны России.
Напомним, 7 мая кардиналы Римско-католической церкви начали конклав с целью избрания нового Папы Римского. Первая попытка оказалась безрезультативной, но уже на следующий вечер над Сикстинской капеллой появился белый дым.
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