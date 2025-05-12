Зеленский пригласил Папу Римского совершить апостольский визит в Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский пригласил Папу Римского совершить апостольский визит в Украину

Владимир Зеленский
Зеленский
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Президент Владимир Зеленский 12 мая впервые переговорил с новоизбранным Папой Римским Львом XIV. Среди поднятых вопросов была незаконная депортация Россией украинских детей.

Главные тезисы

  • Зеленский обсудил с Папой Римским Львом XIV незаконную депортацию украинских детей Россией.
  • Президент выразил благодарность за поддержку и призыв к миру для Украины, стороны также обсудили освобождение пленных.
  • Зеленский пригласил Папу Римского на апостольский визит в Украину в надежде принести надежду верующим и всем украинским людям.

Зеленский пообщался с Папой Римским: о чем говорили

Как отметил Зеленский, разговор с новоизбранным Папой Римским был теплым и предметным. Он поблагодарил его за поддержку Украины и призыв к справедливому и длительному миру для Украины, а также освобождение пленных.

В том числе президент и Лев XIV говорили о незаконной депортации Российской Федерации украинских детей. Киев, как отметил Зеленский, рассчитывает на содействие Ватикану в возвращении их домой.

В частности, Зеленский проинформировал Папу Римского о том, что с сегодняшнего дня должно начаться полное, безусловное прекращение огня минимум на 30 дней. Также подтвердил готовность Киева к дальнейшим переговорам в любом формате, поскольку хочет завершить войну и рассчитывает на зеркальное поведение со стороны России.

Пригласил его святость совершить апостольский визит в Украину. Такой визит принес бы настоящую надежду всем верующим, всем нашим людям. Договорились поддерживать контакт и спланировать личную встречу в ближайшее время.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Напомним, 7 мая кардиналы Римско-католической церкви начали конклав с целью избрания нового Папы Римского. Первая попытка оказалась безрезультативной, но уже на следующий вечер над Сикстинской капеллой появился белый дым.

Новым Папой Римским стал кардинал Роберт Фрэнсис Прево, взявший себе папское имя Лев XIV. Это первый в истории Папа Римский, являющийся гражданином Соединенных Штатов Америки.

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