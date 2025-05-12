Зеленський запросив Папу Римського здійснити апостольський візит в Україну

Президент Володимир Зеленський 12 травня вперше переговорив з новобраним Папою Римським Левом XIV. Серед порушених питань була незаконна депортація Росією українських дітей.
Головні тези:
- Зеленський запросив Папу Римського на апостольський візит до України для приносу надії вірянам та українським громадянам.
- Під час розмови Зеленський і Папа Римський обговорили питання справедливого й тривалого миру для України, а також звільнення полонених.
- Президент України також звернув увагу на незаконну депортацію Росією українських дітей і сподівається на підтримку Ватикану у їх поверненні.
Зеленський поспілкувався з Папою Римським: про що говорили
Як відзначив Зеленський, розмова з новообраним Папою Римським була теплою та предметною. Він подякував йому за підтримку України та заклик до справедливого й тривалого миру для України, а також звільнення полонених.
У тому ж числі президент та Лев XIV говорили про незаконну депортацією Російською Федерацією українських дітей. Київ, як відзначив Зеленський, розраховує на сприяння Ватикану в поверненні їх додому.
Зокрема Зеленський проінформував Папу Римського про те, що відсьогодні має розпочатись повне, безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів. Також підтвердив готовність Києва до подальших переговорів у будь-якому форматі, оскільки бажає завершити війну та розраховує на дзеркальну поведінку з боку Росії.
Нагадаємо, 7 травня кардинали Римо-католицької церкви розпочали конклав з метою обрання нового Папи Римського. Перша спроба виявилась безрезультативною, але вже наступного вечора над Сикстинською капелою з'явився білий дим.
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