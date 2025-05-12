Зеленський запросив Папу Римського здійснити апостольський візит в Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський запросив Папу Римського здійснити апостольський візит в Україну

Володимир Зеленський
Зеленський
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Президент Володимир Зеленський 12 травня вперше переговорив з новобраним Папою Римським Левом XIV. Серед порушених питань була незаконна депортація Росією українських дітей.

Головні тези:

  • Зеленський запросив Папу Римського на апостольський візит до України для приносу надії вірянам та українським громадянам.
  • Під час розмови Зеленський і Папа Римський обговорили питання справедливого й тривалого миру для України, а також звільнення полонених.
  • Президент України також звернув увагу на незаконну депортацію Росією українських дітей і сподівається на підтримку Ватикану у їх поверненні.

Зеленський поспілкувався з Папою Римським: про що говорили

Як відзначив Зеленський, розмова з новообраним Папою Римським була теплою та предметною. Він подякував йому за підтримку України та заклик до справедливого й тривалого миру для України, а також звільнення полонених.

У тому ж числі президент та Лев XIV говорили про незаконну депортацією Російською Федерацією українських дітей. Київ, як відзначив Зеленський, розраховує на сприяння Ватикану в поверненні їх додому.

Зокрема Зеленський проінформував Папу Римського про те, що відсьогодні має розпочатись повне, безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів. Також підтвердив готовність Києва до подальших переговорів у будь-якому форматі, оскільки бажає завершити війну та розраховує на дзеркальну поведінку з боку Росії.

Запросив його святість здійснити апостольський візит в Україну. Такий візит приніс би справжню надію для всіх вірян, для всіх наших людей. Домовилися підтримувати контакт і спланувати особисту зустріч найближчим часом.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Нагадаємо, 7 травня кардинали Римо-католицької церкви розпочали конклав з метою обрання нового Папи Римського. Перша спроба виявилась безрезультативною, але вже наступного вечора над Сикстинською капелою з'явився білий дим.

Новим Папою Римським став кардинал Роберт Френсіс Прево, який узяв собі папське ім'я Лев XIV. Це перший в історії Папа Римський, який є громадянином Сполучених Штатів Америки.

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