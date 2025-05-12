Зеленський запросив Папу Римського здійснити апостольський візит в Україну

Зеленський поспілкувався з Папою Римським: про що говорили

Як відзначив Зеленський, розмова з новообраним Папою Римським була теплою та предметною. Він подякував йому за підтримку України та заклик до справедливого й тривалого миру для України, а також звільнення полонених.

У тому ж числі президент та Лев XIV говорили про незаконну депортацією Російською Федерацією українських дітей. Київ, як відзначив Зеленський, розраховує на сприяння Ватикану в поверненні їх додому.

Зокрема Зеленський проінформував Папу Римського про те, що відсьогодні має розпочатись повне, безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів. Також підтвердив готовність Києва до подальших переговорів у будь-якому форматі, оскільки бажає завершити війну та розраховує на дзеркальну поведінку з боку Росії.

Запросив його святість здійснити апостольський візит в Україну. Такий візит приніс би справжню надію для всіх вірян, для всіх наших людей. Домовилися підтримувати контакт і спланувати особисту зустріч найближчим часом. Володимир Зеленський Президент України

Нагадаємо, 7 травня кардинали Римо-католицької церкви розпочали конклав з метою обрання нового Папи Римського. Перша спроба виявилась безрезультативною, але вже наступного вечора над Сикстинською капелою з'явився білий дим.