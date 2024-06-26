Зеленский пригрозил чиновникам после визита в Донецкую область

26 июня глава государства Владимир Зеленский прибыл в Донецкую область и публично пообещал провести "отдельный разговор" с украинскими чиновниками в Киеве из-за того, что они не выполняют свои обязанности.

Визит Зеленского в Донецкую область — первые подробности

Донетчина. Вместе с нашими воинами вместе с главкомом Сырским и новым командующим Объединенных сил генералом Гнатовым. Представил сегодня официально Андрея Гнатова всем, кто отвечает за оборону в Донецкой области. Заслушали доклады прямо с позиций. Владимир Зеленский Президент Украины

По словам украинского лидера, он рад, что имеет возможность лично увидеть и поблагодарить 110-ю бригаду и 47-ю бригаду, за все их подвиги и результаты работы.

Кроме того, указано, что в Донецкой области состоялось совещание касательно безопасности и поддержки людей.

Владимир Зеленский подчеркнул, что в центре внимания его команды было много вопросов.

Прежде всего речь шла об обеспечении жизни — вода, социальные вопросы, эвакуация, и о помощи обороне, и о восстановлении жилья.

И будет отдельный разговор в Киеве, в том числе с чиновниками, которые должны быть и здесь, и в других местах у фронта — в сложных общинах, где людям нужны немедленные решения. Решения, которых просто из Киева не видно. И был удивлен, что некоторые профильные чиновники не были здесь по полгода и больше. Буду делать по ним соответствующие выводы, — подчеркнул Владимир Зеленский. Поделиться

Что известно о ситуации на фронте 25-26 июня

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки произошло 142 боевых столкновения между ВСУ и армией РФ.

Согласно последним данным, российские оккупанты нанесли по позициям украинских войск и населенным пунктам 2 ракетных удара, с применением 2 ракет, 61 авиационный удар (в частности, сбросил 96 КАБ), совершил более 4000 обстрелов, 96 из них — из реактивных систем залпового огня.

Воинам ВСУ удалось успешно ликвидировать 1220 солдат РФ, а также уничтожить четыре танка, 19 боевых бронированных машин, 40 артиллерийских систем, 22 БПЛА оперативно-тактического уровня, 45 автомобилей и шесть единиц специальной техники врага.