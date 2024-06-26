Зеленский пригрозил чиновникам после визита в Донецкую область

26 июня глава государства Владимир Зеленский прибыл в Донецкую область и публично пообещал провести "отдельный разговор" с украинскими чиновниками в Киеве из-за того, что они не выполняют свои обязанности.
Главные тезисы
- Владимир Зеленский во время визита на Донбасс выразил недовольство исполнением чиновниками своих обязанностей.
- Президент Украины выразил благодарность и поддержку воинам на фронте, а также провел совещание по безопасности и поддержке жителей Донецкой области.
- Зеленский заявил о готовности принимать безотлагательные решения по жизненно важным вопросам для жителей отдельных общин вблизи фронта.
Визит Зеленского в Донецкую область — первые подробности
По словам украинского лидера, он рад, что имеет возможность лично увидеть и поблагодарить 110-ю бригаду и 47-ю бригаду, за все их подвиги и результаты работы.
Кроме того, указано, что в Донецкой области состоялось совещание касательно безопасности и поддержки людей.
Владимир Зеленский подчеркнул, что в центре внимания его команды было много вопросов.
Прежде всего речь шла об обеспечении жизни — вода, социальные вопросы, эвакуация, и о помощи обороне, и о восстановлении жилья.
Что известно о ситуации на фронте 25-26 июня
Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки произошло 142 боевых столкновения между ВСУ и армией РФ.
Согласно последним данным, российские оккупанты нанесли по позициям украинских войск и населенным пунктам 2 ракетных удара, с применением 2 ракет, 61 авиационный удар (в частности, сбросил 96 КАБ), совершил более 4000 обстрелов, 96 из них — из реактивных систем залпового огня.
Воинам ВСУ удалось успешно ликвидировать 1220 солдат РФ, а также уничтожить четыре танка, 19 боевых бронированных машин, 40 артиллерийских систем, 22 БПЛА оперативно-тактического уровня, 45 автомобилей и шесть единиц специальной техники врага.
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