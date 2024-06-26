Зеленський пригрозив урядовцям після візиту на Донеччину

26 червня глава держави Володимир Зеленський прибув у Донецьку область та публічно пообіцяв провести "окрему розмову" з українськими урядовцями у Києві через те, що вони не виконують свої обов'язки.
Головні тези:
- Володимир Зеленський під час візиту на Донеччину висловив невдоволення виконанням урядовцями своїх обов'язків.
- Президент України висловив подяку та підтримку воїнам на фронті, а також провів нараду щодо безпеки та підтримки мешканців Донецької області..
- Зеленський заявив про готовність ухвалювати невідкладні рішення стосовно життєво важливих питань для мешканців окремих громад поблизу фронту.
Візит Зеленського на Донеччину — перші подробиці
За словами українського лідера, він радий, що має можливість особисто побачити і подякувати 110-й бригаді та 47-й бригаді, за усі їхні подвиги та результати роботи.
Окрім того, наголошується, що в Донецькій області відбулася нарада щодо безпеки та підтримки людей.
Володимир Зеленський наголосив, що в центрі уваги його команди було багато питань.
Насамперед йшлося про забезпечення життя — вода, соціальні питання, евакуація, і щодо допомоги обороні, і щодо відновлення житла.
Що відомо про ситуацію на фронті 25-26 червня
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 142 бойових зіткнення між ЗСУ та армією РФ.
Згідно з останніми даними, російську окупанти завдали по позиціях українських військ та населених пунктах 2 ракетних удари, із застосуванням 2 ракет, 61 авіаційний удар (зокрема, скинув 96 КАБ), здійснив понад 4000 обстрілів, 96 із них — з реактивних систем залпового вогню.
Воїнам ЗСУ вдалося успішно ліквідувати 1220 солдатів РФ, а також знищити чотири танки, 19 бойових броньованих машин, 40 артилерійських систем, 22 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 45 автомобілів та шість одиниць спеціальної техніки ворога.
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