Зеленський пригрозив урядовцям після візиту на Донеччину

26 червня глава держави Володимир Зеленський прибув у Донецьку область та публічно пообіцяв провести "окрему розмову" з українськими урядовцями у Києві через те, що вони не виконують свої обов'язки.

Візит Зеленського на Донеччину — перші подробиці

Донеччина. Разом із нашими воїнами, разом із головкомом Сирським та новим командувачем Об’єднаних сил генералом Гнатовим. Представив сьогодні офіційно Андрія Гнатова всім, хто відповідає за оборону на Донеччині. Заслухали доповіді безпосередньо з позицій. Володимир Зеленський Президент України

За словами українського лідера, він радий, що має можливість особисто побачити і подякувати 110-й бригаді та 47-й бригаді, за усі їхні подвиги та результати роботи.

Окрім того, наголошується, що в Донецькій області відбулася нарада щодо безпеки та підтримки людей.

Володимир Зеленський наголосив, що в центрі уваги його команди було багато питань.

Насамперед йшлося про забезпечення життя — вода, соціальні питання, евакуація, і щодо допомоги обороні, і щодо відновлення житла.

І буде окрема розмова в Києві, зокрема з урядовцями, які повинні бути і тут, і в інших місцях поблизу фронту — у складних громадах, де людям потрібні негайні рішення. Рішення, яких просто із Києва не видно. І був здивований, що деякі профільні урядовці не були тут по пів року і більше. Буду робити щодо них відповідні висновки, — наголосив Володимир Зеленський. Поширити

Що відомо про ситуацію на фронті 25-26 червня

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 142 бойових зіткнення між ЗСУ та армією РФ.

Згідно з останніми даними, російську окупанти завдали по позиціях українських військ та населених пунктах 2 ракетних удари, із застосуванням 2 ракет, 61 авіаційний удар (зокрема, скинув 96 КАБ), здійснив понад 4000 обстрілів, 96 із них — з реактивних систем залпового вогню.

Воїнам ЗСУ вдалося успішно ліквідувати 1220 солдатів РФ, а також знищити чотири танки, 19 бойових броньованих машин, 40 артилерійських систем, 22 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 45 автомобілів та шість одиниць спеціальної техніки ворога.