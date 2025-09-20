Зеленский принял три новых пакета санкций Украины против РФ — кто в списках

Президент Украины Владимир Зеленский 20 сентября подписал указы о трех новых пакетах санкций против России и российских приспешников, которые помогают войне в Украине, а также дестабилизируют Молдову.

Зеленский принял три новых санкционных пакета против РФ

Зеленский отметил, что Украина ожидает принятия 19-го пакета санкций против России в Европейском Союзе и ведет синхронизацию украинских санкций с европейскими.

Энергоресурсы России ограничиваются. И также инфраструктура теневого флота: будет новое давление. Также криптовалютные схемы, используемые россиянами именно для обхода санкций: Европа будет противодействовать. Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский добавил, что украинские предложения в санкционный пакет ЕС преимущественно учтены. Украина сейчас ожидает санкционных шагов против России, которые должны сделать США.

Между тем, подписаны сразу три указа о применении украинских санкций — против российских пропагандистов, против тех, кто ведет бизнес на временно оккупированной территории и против тех, кто способствует дестабилизации Молдовы. Последний шаг — демонстрация заинтересованности Украины в стабильной и успешной Молдове.

На сайте президента появились тексты указов о новых санкциях. В частности, введены ограничения против:

блоггеры Всеволод Филимоненко и Александр Роджерс

бывший владелец обанкротившегося "Дельта Банка" Николай Лагун

российский сенатор Елена Мизулина

первый заместитель министра внутренних дел РФ Андрей Кикоть

кремлевский историк Александр Дюков

Кроме того, применены санкции в отношении 11 общественных и политических деятелей Молдовы, которые продвигают пророссийские нарративы и оправдывают агрессию России.

Среди них Василий Боля, популяризирующий внешнюю российскую политику в медиа, а также Дмитрий Константинов, возглавляющий народное собрание Гагаузии. Поделиться

Еще один пакет касается причастных к нарушениям прав человека в оккупированном Крыму — всего 66 физических и 13 юридических лиц, среди которых представители оккупационных властей, "судьи" и организации, привлеченные к помощи армии РФ.