Зеленский принял три новых пакета санкций Украины против РФ — кто в списках

Президент Украины Владимир Зеленский 20 сентября подписал указы о трех новых пакетах санкций против России и российских приспешников, которые помогают войне в Украине, а также дестабилизируют Молдову.
Главные тезисы
Зеленский принял три новых санкционных пакета против РФ
Зеленский отметил, что Украина ожидает принятия 19-го пакета санкций против России в Европейском Союзе и ведет синхронизацию украинских санкций с европейскими.
Зеленский добавил, что украинские предложения в санкционный пакет ЕС преимущественно учтены. Украина сейчас ожидает санкционных шагов против России, которые должны сделать США.
Между тем, подписаны сразу три указа о применении украинских санкций — против российских пропагандистов, против тех, кто ведет бизнес на временно оккупированной территории и против тех, кто способствует дестабилизации Молдовы. Последний шаг — демонстрация заинтересованности Украины в стабильной и успешной Молдове.
На сайте президента появились тексты указов о новых санкциях. В частности, введены ограничения против:
блоггеры Всеволод Филимоненко и Александр Роджерс
бывший владелец обанкротившегося "Дельта Банка" Николай Лагун
российский сенатор Елена Мизулина
первый заместитель министра внутренних дел РФ Андрей Кикоть
кремлевский историк Александр Дюков
Кроме того, применены санкции в отношении 11 общественных и политических деятелей Молдовы, которые продвигают пророссийские нарративы и оправдывают агрессию России.
Еще один пакет касается причастных к нарушениям прав человека в оккупированном Крыму — всего 66 физических и 13 юридических лиц, среди которых представители оккупационных властей, "судьи" и организации, привлеченные к помощи армии РФ.
