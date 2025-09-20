Зеленський ухвалив три нові пакети санкцій України проти РФ — хто у списках

Президент України Володимир Зеленський 20 вересня підписав укази про три нові пакети санкцій проти Росії та російських поплічників, які допомагають війні в Україні, а також дестабілізують Молдову.

Зеленський ухвалив три нові санкційні пакети проти РФ

Зеленський зазначив, що Україна очікує на ухвалення 19-го пакета санкцій проти Росії в Європейському Союзі та веде синхронізацію українських санкцій з європейськими.

Енергоресурси Росії обмежуються. І також інфраструктура тіньового флоту: буде новий тиск. Також криптовалютні схеми, які росіяни використовують саме для обходу санкцій: Європа буде протидіяти. Володимир Зеленський Президент України

Зеленський додав, що українські пропозиції до санкційного пакета ЄС переважним чином враховані. Україна зараз очікує на санкційні кроки проти Росії, які повинні зробити США.

Тим часом підписано відразу три укази про застосування українських санкцій - проти російських пропагандистів, проти тих, хто веде бізнес на тимчасово окупованій території та проти тих, хто сприяє дестабілізації Молдови. Останній крок - демонстрація зацікавленості України у стабільній та успішній Молдові.

На сайті президента з'явилися тексти указів про нові санкції. Зокрема, запроваджено обмеження проти:

блогери Всеволод Філімоненко та Олександр Роджерс

колишній власник збанкрутілого "Дельта Банку" Микола Лагун

російська сенаторка Олена Мізуліна

перший заступник міністра внутрішніх справ РФ Андрій Кікоть

кремлівський історик Олександр Дюков

Крім того, застосовано санкції до 11 громадських і політичних діячів Молдови, які просувають проросійські наративи та виправдовують агресію Росії.

Серед них Василе Боля, який популяризує зовнішню російську політику у медіа, а також Дмитрій Константінов, що очолює народні збори Гагаузії. Поширити

Ще один пакет стосується причетних до порушень прав людини в окупованому Криму - загалом 66 фізичних і 13 юридичних осіб, серед яких так представники окупаційної влади, "судді" і організації, залучені до допомоги армії РФ.