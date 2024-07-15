Зеленский прояснил важность сбивания Польшей ракет РФ в небе Украины — видео

Польша может сбивать российские ракеты, летящие в направлении ее территории и угрожающие украинским газохранилищам.
Главные тезисы
- Зеленский подчеркивает, что сбивание ракет РФ Польшей является важным шагом для обеспечения безопасности газохранилищ в Украине.
- Польша рассматривает предложение Украины о сбивании российских ракет исключительно на уровне оборонного соглашения между странами.
- Поддержка и согласие союзников Польши в НАТО необходимы для реализации идеи сбивания ракет РФ над Украиной.
- Зеленский призывает к пониманию и поддержке инициативы Польши, указывая на возможные угрозы и трагедии для региона в случае невмешательства.
Почему Польша может сбивать российские ракеты над Украиной
По словам президента Владимира Зеленского, Украина уже работает над этим вопросом и сделала первый шаг к его реализации. Однако есть определенные нюансы.
По мнению Зеленского, этот вопрос, прежде всего, не только безопасности страны-НАТО Польши, а просто безопасность людей в Польше. Потому что ракета может попасть туда и привести к трагедии.
Он отметил, что речь, в частности, и о ракетах, которые летите в направлении газохранилищ Украины, куда часто прилетает. Зеленский обратил внимание на то, что странами-скептиками этой идеи являются как раз те страны, которые пользуются газом из украинских газохранилищ.
Польша рассматривает предложение по сбитию ракет РФ над Украиной
Власти Польши в настоящее время рассматривают предложение Киева об уничтожении ракет РФ над Украиной и даже могут на него согласиться, однако это решение должны поддержать союзники Польши в НАТО.
С заявлением по этому поводу выступил глава министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
По его словам, предложение о сбитии Польшей российских ракет над Украиной было включено в совместное оборонное соглашение между двумя странами.
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