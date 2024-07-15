Зеленский прояснил важность сбивания Польшей ракет РФ в небе Украины — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский прояснил важность сбивания Польшей ракет РФ в небе Украины — видео

Офис Президента Украины
Зеленский прояснил важность сбивания Польшей ракет РФ в небе Украины — видео
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Польша может сбивать российские ракеты, летящие в направлении ее территории и угрожающие украинским газохранилищам.

Главные тезисы

  • Зеленский подчеркивает, что сбивание ракет РФ Польшей является важным шагом для обеспечения безопасности газохранилищ в Украине.
  • Польша рассматривает предложение Украины о сбивании российских ракет исключительно на уровне оборонного соглашения между странами.
  • Поддержка и согласие союзников Польши в НАТО необходимы для реализации идеи сбивания ракет РФ над Украиной.
  • Зеленский призывает к пониманию и поддержке инициативы Польши, указывая на возможные угрозы и трагедии для региона в случае невмешательства.

Почему Польша может сбивать российские ракеты над Украиной

По словам президента Владимира Зеленского, Украина уже работает над этим вопросом и сделала первый шаг к его реализации. Однако есть определенные нюансы.

С самого начала это были красные линии для соответствующих партнеров, некоторых партнеров. Не все так считают, что это "красные линии", однако решающий голос все равно должен был быть объединенным. Хотя мы заработали на двустороннем уровне.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По мнению Зеленского, этот вопрос, прежде всего, не только безопасности страны-НАТО Польши, а просто безопасность людей в Польше. Потому что ракета может попасть туда и привести к трагедии.

У нас просто разные мнения относительно этого направления. И я считаю, что это было бы справедливо. Чтобы для безопасности и западной части нашего государства, там где хранилища, и для Польши, потому что это одно и то же направление российской ракеты. Считаю, что это абсолютно справедливо, если Польша нам будет помогать сбивать ракеты, идущие именно в направлении Польши, — сказал Зеленский.

Он отметил, что речь, в частности, и о ракетах, которые летите в направлении газохранилищ Украины, куда часто прилетает. Зеленский обратил внимание на то, что странами-скептиками этой идеи являются как раз те страны, которые пользуются газом из украинских газохранилищ.

Мне кажется, что этот скепсис стран должен уменьшаться, потому что если мы не защитим наши газохранилища, эти страны в отопительный сезон останутся без газа. Ближайшие наши соседи. Мы подписали с Польшей двусторонние гарантии безопасности, где есть техническое рассмотрение этого вопроса. Мы подняли эту тему и подняли ее юридически, подчеркнул Владимир Зеленский.

Польша рассматривает предложение по сбитию ракет РФ над Украиной

Власти Польши в настоящее время рассматривают предложение Киева об уничтожении ракет РФ над Украиной и даже могут на него согласиться, однако это решение должны поддержать союзники Польши в НАТО.

С заявлением по этому поводу выступил глава министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

На этом шаге это мысль. В нашем соглашении говорится, что мы изучим эту идею — заявил Радослав Сикорский.

По его словам, предложение о сбитии Польшей российских ракет над Украиной было включено в совместное оборонное соглашение между двумя странами.

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