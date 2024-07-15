Зеленський прояснив важливість збиття Польщею ракет РФ в небі України — відео

Польща може збивати російські ракети, які летять у напрямку її території та загрожують українським газосховищам.
Головні тези:
- Збиття ракет сприятиме забезпеченню безпеки не лише України, але й Польщі та інших європейських країн.
- Польща вивчає пропозицію збивати ракети РФ над Україною і може підтримати цю ідею під умовою підтримки союзниками в НАТО.
- Захист українських газосховищ є важливим аспектом спільної оборонної політики України та Польщі.
Чому Польща може збивати російські ракети над Україною
За словами президента Володимира Зеленського, Україна вже працює над цим питанням та зробила перший крок до його реалізації. Однак наразі є певні нюанси.
На думку Зеленського, це питання передусім не тільки безпеки країни-НАТО Польщі, а просто безпека людей в Польщі. Тому що просто ракета може попасти туди та призвести до трагедії.
Він зауважив, що мова зокрема і про ракети, які летіть у напрямку газосховищ України, куди часто прилітає. Зеленський звернув увагу на те, що країнами-скептиками щодо цієї ідеї є як раз ті країни, які користуються газом з українських газосховищ.
Польща розглядає пропозицію щодо збиття ракет РФ над Україною
Влада Польщі наразі розглядає пропозицію Києва щодо збиття ракет РФ над Україною та навіть може на неї погодитися, проте це рішення мають підтримати союзники Польщі в НАТО.
З заявою цього приводу виступив глава міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський
За його словами, пропозиція про збиття Польщею російських ракет над Україною була включена до спільної оборонної угоди між двома країнами.
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