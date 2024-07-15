Зеленський прояснив важливість збиття Польщею ракет РФ в небі України — відео

Польща може збивати російські ракети, які летять у напрямку її території та загрожують українським газосховищам.

Чому Польща може збивати російські ракети над Україною

За словами президента Володимира Зеленського, Україна вже працює над цим питанням та зробила перший крок до його реалізації. Однак наразі є певні нюанси.

Із самого початку це були "червоні лінії" для відповідних партнерів, деяких партнерів. Не всі так вважають, що це "червоні лінії", проте, вирішальний голос все одно повинен був бути об'єднаним. Хоча ми почали працювати на двосторонньому рівні. Володимир Зеленський Президент України

На думку Зеленського, це питання передусім не тільки безпеки країни-НАТО Польщі, а просто безпека людей в Польщі. Тому що просто ракета може попасти туди та призвести до трагедії.

У нас просто різні думки щодо цього напрямку. І я вважаю, що це було б справедливо. Щоб для безпеки і західної частини нашої держави, там де газосховища, і для Польщі, бо це один і той самий напрямок російської ракети. Вважаю що це абсолютно справедливо, якщо Польща нам допомагатиме збивати ракети, які йдуть саме в напрямку Польщі, — сказав Зеленський. Поширити

Він зауважив, що мова зокрема і про ракети, які летіть у напрямку газосховищ України, куди часто прилітає. Зеленський звернув увагу на те, що країнами-скептиками щодо цієї ідеї є як раз ті країни, які користуються газом з українських газосховищ.

Мені здається, що цей скепсис країн має зменшуватися, бо якщо ми не захистимо наші газосховища, то ці країни в опалювальний сезон залишаться без газу. Найближчі наші сусіди. Ми підписали з Польщею двосторонні гарантії безпеки, де є технічний розгляд цього питання. Ми підняли цю тему і підняли її юридично, — підкреслив Володимир Зеленський. Поширити

Польща розглядає пропозицію щодо збиття ракет РФ над Україною

Влада Польщі наразі розглядає пропозицію Києва щодо збиття ракет РФ над Україною та навіть може на неї погодитися, проте це рішення мають підтримати союзники Польщі в НАТО.

З заявою цього приводу виступив глава міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський

На цьому етапі це ідея. У нашій угоді сказано, що ми вивчимо цю ідею — заявив Радослав Сікорський. Поширити

За його словами, пропозиція про збиття Польщею російських ракет над Україною була включена до спільної оборонної угоди між двома країнами.