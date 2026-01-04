Зеленский раскрыл масштабы террора РФ за прошедшую неделю

Глава государства Владимир Зеленский подтвердил, что в течение прошлой недели Россия использовала против Украины более 1070 управляемых авиационных бомб, около тысячи ударных дронов и шесть ракет.
Главные тезисы
- Зеленский напомнил партнерам о важности усиления украинской ПВО.
- Он также в очередной раз указал на то, что Россия не собирается останавливать войну.
Зеленский призвал мир не игнорировать террор России в Украине
По словам главы государства, для нашей страны очень важно, чтобы поддержка союзников продолжалась.
В первую очередь речь идет о незаменимой оборонной помощи, а также о существенном усилении ПВО для сохранения жизней невинных людей.
Глава государства обратил внимание на то, что каждая ракета к системам ПВО, стоящая где-то на хранении у союзников, способна действительно спасти чью-то жизнь.
По убеждению Зеленского, стабильность и предсказуемость помощи для Украины это то, что реально может подтолкнуть Москву к дипломатии.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-