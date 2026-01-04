Зеленский раскрыл масштабы террора РФ за прошедшую неделю

Глава государства Владимир Зеленский подтвердил, что в течение прошлой недели Россия использовала против Украины более 1070 управляемых авиационных бомб, около тысячи ударных дронов и шесть ракет.

Зеленский призвал мир не игнорировать террор России в Украине

По словам главы государства, для нашей страны очень важно, чтобы поддержка союзников продолжалась.

В первую очередь речь идет о незаменимой оборонной помощи, а также о существенном усилении ПВО для сохранения жизней невинных людей.

Почти каждый день — угроза жизни в Украине из-за российских атак, ударов разными типами оружия по нашим людям. И за эту неделю более 1070 управляемых авиационных бомб, около тысячи ударных дронов и шесть ракет выпустила Россия по Украине. Все, что договаривались с партнерами, нужно максимально активизировать. Владимир Зеленский Президент Украины

Глава государства обратил внимание на то, что каждая ракета к системам ПВО, стоящая где-то на хранении у союзников, способна действительно спасти чью-то жизнь.

По убеждению Зеленского, стабильность и предсказуемость помощи для Украины это то, что реально может подтолкнуть Москву к дипломатии.