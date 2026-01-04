Зеленський розкрив масштаби терору РФ за минулий тиждень — відео
Україна
Зеленський розкрив масштаби терору РФ за минулий тиждень — відео

Володимир Зеленський
Зеленський закликав світ не ігнорувати терор Росії в Україні

Глава держави Володимир Зеленський підтвердив, що протягом минулого тижня Росія використала проти України понад 1070 керованих авіаційних бомб, майже тисячу ударних дронів і шість ракет.

Головні тези:

  • Зеленський нагадав партнерам про важливість посилення української ППО.
  • Він також вкотре вказав на те, що Росія не збирається зупиняти війну.

Зеленський закликав світ не ігнорувати терор Росії в Україні

За словами глави держави, для нашої країни дуже важливо, щоб підтримка її союзників тривала.

Насамперед йдеться про незамінну оборонну допомогу, а також суттєве посилення ППО для збереження життів невинних людей.

Майже щодня — загроза життю в Україні через російські атаки, удари різними типами зброї по наших людях. І за цей тиждень понад 1070 керованих авіаційних бомб, майже тисячу ударних дронів і шість ракет випустила Росія по Україні. Усе, про що домовлялися з партнерами, потрібно максимально активізувати.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Глава держави звернув увагу на те, що кожна ракета до систем ППО, що наразі стоїть десь на зберіганні у союзників, здатна справді врятувати чиїсь життя.

На переконання Зеленського, стабільність та передбачуваність допомоги для України — це те, що реально може підштовхнути Москву до дипломатії.

Розраховуємо на подальшу оборонну допомогу й підтримку підготовлених документів щодо гарантій безпеки з боку Америки, Європи та партнерів у Коаліції охочих. Вдячний усім у світі, хто своєю силою допомагає дипломатії та всім зусиллям заради чесного миру.

