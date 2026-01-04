Зеленський розкрив масштаби терору РФ за минулий тиждень — відео

Глава держави Володимир Зеленський підтвердив, що протягом минулого тижня Росія використала проти України понад 1070 керованих авіаційних бомб, майже тисячу ударних дронів і шість ракет.
Головні тези:
- Зеленський нагадав партнерам про важливість посилення української ППО.
- Він також вкотре вказав на те, що Росія не збирається зупиняти війну.
Зеленський закликав світ не ігнорувати терор Росії в Україні
За словами глави держави, для нашої країни дуже важливо, щоб підтримка її союзників тривала.
Насамперед йдеться про незамінну оборонну допомогу, а також суттєве посилення ППО для збереження життів невинних людей.
Глава держави звернув увагу на те, що кожна ракета до систем ППО, що наразі стоїть десь на зберіганні у союзників, здатна справді врятувати чиїсь життя.
На переконання Зеленського, стабільність та передбачуваність допомоги для України — це те, що реально може підштовхнути Москву до дипломатії.
