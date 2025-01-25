Зеленский раскрыл причину запрещения переговоров с РФ в 2022 году
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский раскрыл причину запрещения переговоров с РФ в 2022 году

Зеленский
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Источник:  Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский 25 января заявил, что запретил переговоры с Россией в начале полномасштабного вторжения, чтобы остановить сепаратизм в государстве.

Главные тезисы

  • Запрет на переговоры с Россией - шаг к обеспечению безопасности и восстановлению территориальной целостности Украины.
  • Путин выдвигал циничные и нереалистичные требования, включая назначение пророссийского президента и ликвидацию украинской армии.
  • Власти РФ давили на Украину через различные коридоры, требуя сокращения численности армии и признания русского языка как государственного.
  • Владимир Зеленский принял решение о запрете кому-либо проводить переговоры с российской стороной во время войны и полномасштабного вторжения.
  • Переговоры со страной-агрессором в Стамбуле провалились из-за циничных требований Москвы, включая ликвидацию оружия с радиусом действия более 20 километров.

Просто остановил сепаратизм в нашем государстве — Зеленский

Об этом глава государства сообщил во время совместного с президентом Молдовы Маей Санду общение с медиа.

У нас было решение СНБО относительно того, можем ли мы разговаривать с Россией или нет. Я подписал этот указ, потому что Путин начал очень быстро строить множество разных каналов вместе с сепаратистами и представителями других государств относительно влияния на Украину, на нашу независимость. Было много переговорных процессов, много теневых переговорных коридоров. Я быстро остановил это. Просто остановил сепаратизм в нашем государстве. Я запретил кому-либо, любым политическим деятелям в Украине проводить те или иные переговоры с российской стороной, со сторонниками Путина на протяжении войны. Это было, когда их войска были здесь в киевском регионе.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По словам Президента, россияне пытались давить в то время «из-за многих разных коридоров».

И наш депутатский корпус, и депутатский корпус наших европейских коллег, и Соединенные Штаты. Было много разных переговорных площадок. Я понял, что мы и наши органы не могут это контролировать.

Он отметил, что принял «совершенно справедливое решение».

Я Президент Украины, я лидер тех или иных переговоров. Всем остальным я запретил это. Путину это, конечно, не нравилось, потому что каналов у него было много. Есть каналы, о которых все знают, потому что соответствующие люди были арестованы, а потом мы их обменяли на наших военных, а также использовали другие каналы, даже в некоторых наших институтах, о чем я пока не готов публично говорить.

Напомним, в октябре 2022 года Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны «О действиях Украины в ответ на попытку Российской Федерации аннексировать территории нашего государства с целью обеспечения безопасности евроатлантического пространства, Украины и восстановления его территориальной целостности».

В решении СНБО отмечается невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Зеленский раскрыл детали переговоров

Как сообщил глава государства Владимир Зеленский, переговоры со страной-агрессорой в Стамбуле провалились, поскольку Москва выдвигала циничные и нереалистические требования.

Глава государства рассказывает, что Кремль потребовал, чтобы новым президентом Украины стал пророссийский эксдепутат Верховной Рады Виктор Медведчук.

Речь шла о том, чтобы Донбасс полностью перешел под контроль Москвы, а Украина должна признать это, внеся поправки в Конституцию.

На этом команда российского диктатора Владимира Путина не остановилась и потребовала резкого сокращения численности украинской армии до 50 тысяч человек и голосования за нейтральный статус страны.

Также официальная Москва хотела, чтобы русский язык стал государственным.

По словам Владимира Зеленского, во время переговоров в Стамбуле команда нелегитимного президента РФ хотела, чтобы Украина ликвидировала все оружие с радиусом действия более 20 километров.

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