Зеленский раскрыл причину запрещения переговоров с РФ в 2022 году

Президент Украины Владимир Зеленский 25 января заявил, что запретил переговоры с Россией в начале полномасштабного вторжения, чтобы остановить сепаратизм в государстве.
Главные тезисы
- Запрет на переговоры с Россией - шаг к обеспечению безопасности и восстановлению территориальной целостности Украины.
- Путин выдвигал циничные и нереалистичные требования, включая назначение пророссийского президента и ликвидацию украинской армии.
- Власти РФ давили на Украину через различные коридоры, требуя сокращения численности армии и признания русского языка как государственного.
- Владимир Зеленский принял решение о запрете кому-либо проводить переговоры с российской стороной во время войны и полномасштабного вторжения.
- Переговоры со страной-агрессором в Стамбуле провалились из-за циничных требований Москвы, включая ликвидацию оружия с радиусом действия более 20 километров.
Просто остановил сепаратизм в нашем государстве — Зеленский
Об этом глава государства сообщил во время совместного с президентом Молдовы Маей Санду общение с медиа.
По словам Президента, россияне пытались давить в то время «из-за многих разных коридоров».
Он отметил, что принял «совершенно справедливое решение».
Я Президент Украины, я лидер тех или иных переговоров. Всем остальным я запретил это. Путину это, конечно, не нравилось, потому что каналов у него было много. Есть каналы, о которых все знают, потому что соответствующие люди были арестованы, а потом мы их обменяли на наших военных, а также использовали другие каналы, даже в некоторых наших институтах, о чем я пока не готов публично говорить.
Напомним, в октябре 2022 года Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны «О действиях Украины в ответ на попытку Российской Федерации аннексировать территории нашего государства с целью обеспечения безопасности евроатлантического пространства, Украины и восстановления его территориальной целостности».
В решении СНБО отмечается невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Зеленский раскрыл детали переговоров
Как сообщил глава государства Владимир Зеленский, переговоры со страной-агрессорой в Стамбуле провалились, поскольку Москва выдвигала циничные и нереалистические требования.
Глава государства рассказывает, что Кремль потребовал, чтобы новым президентом Украины стал пророссийский эксдепутат Верховной Рады Виктор Медведчук.
На этом команда российского диктатора Владимира Путина не остановилась и потребовала резкого сокращения численности украинской армии до 50 тысяч человек и голосования за нейтральный статус страны.
Также официальная Москва хотела, чтобы русский язык стал государственным.
По словам Владимира Зеленского, во время переговоров в Стамбуле команда нелегитимного президента РФ хотела, чтобы Украина ликвидировала все оружие с радиусом действия более 20 километров.
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