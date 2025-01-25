Зеленський розкрив причину заборони переговорів з РФ у 2022 році

Президент України Володимир Зеленський 25 січня заявив, що заборонив переговори з Росією на початку повномасштабного вторгнення, щоб зупинити сепаратизм у державі.

Просто зупинив сепаратизм у нашій державі — Зеленський

Про це глава держави повідомив під час спільного із президенткою Молдови Маєю Санду спілкування з медіа.

У нас було рішення РНБО щодо того, чи можемо ми розмовляти з Росією чи ні. Я підписав цей указ, тому що Путін почав дуже швидко будувати велику кількість різних каналів разом із сепаратистами та представниками інших держав щодо впливу на Україну, на нашу незалежність. Було багато переговорних процесів, багато тіньових переговорних коридорів. Я це швидко зупинив. Просто зупинив сепаратизм у нашій державі. Я заборонив будь-кому, будь-яким політичним діячам в Україні проводити ті чи інші переговори із російською стороною, з прихильниками Путіна упродовж війни. Це було, коли їхні війська були тут, у київському регіоні. Володимир Зеленський Президент України

За словами Президента, росіяни намагалися тиснути у той час «через багато різних коридорів».

І наш депутатський корпус, і депутатський корпус наших європейських колег, і Сполучені Штати тощо. Було багато різних перемовних майданчиків. Я зрозумів, що ми і наші відповідні органи не можуть це контролювати. Поширити

Він відзначив, що ухвалив «абсолютно справедливе рішення».

Я — Президент України, я лідер тих чи інших перемовин. Всім іншим я це заборонив. Путіну це, звісно не подобалося, бо каналів у нього було багато. Є канали, про які всі знають, тому що відповідні люди були заарештовані, а потім ми їх обміняли на наших військових, а також вони використовували інші канали, навіть у деяких наших інституціях, про що я поки не готовий публічно говорити.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони «Щодо дій України у відповідь на спробу Російської Федерації анексувати території нашої держави, з метою гарантування безпеки євроатлантичного простору, України та відновлення її територіальної цілісності».

У рішенні РНБО констатується неможливість проведення переговорів з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.

Зеленський розкрив деталі переговорів

Як повідомив глава держави Володимир Зеленський, переговори з країною-агресоркою у Стамбулі провалилися, оскільки Москва висувала цинічні й нереалістичні вимоги.

Глава держави розповідає, що Кремль вимагав, щоб новим президентом України став проросійський ексдепутат Верховної Ради Віктор Медведчук.

Йшлося про те, щоб Донбас повністю перейшов під контроль Москви, а Україна мала визнати це, внісши поправки до Конституції. Поширити

На цьому команда російського диктатора Володимира Путіна не зупинилася й зажадала різке скорочення чисельності української армії до 50 тисяч осіб і голосування за нейтральний статус країни.

Також офіційна Москва хотіла, щоб російська мова має стала державною.

За словами Володимира Зеленського, під час перемовин у Стамбулі команда нелегітимного президента РФ хотіла, щоб Україна ліквідувала всю свою зброю з радіусом дії понад 20 кілометрів.