Зеленський розкрив причину заборони переговорів з РФ у 2022 році

Президент України Володимир Зеленський 25 січня заявив, що заборонив переговори з Росією на початку повномасштабного вторгнення, щоб зупинити сепаратизм у державі.
Головні тези:
- Зеленський заборонив переговори з Росією на початку повномасштабного вторгнення, щоб зупинити сепаратизм у державі.
- Президент розкрив деталі невдалих переговорів у Стамбулі, де Москва висувала цинічні й нереалістичні вимоги.
- Зеленський назвав вимоги РФ, які включали в себе призначення проросійського президента та ліквідацію української армії.
- Заборона переговорів вважається за крок до гарантування безпеки Євроатлантичного простору та відновлення територіальної цілісності України.
- Путін висував різкі вимоги стосовно контролю над Донбасом, чисельності армії та статусу української мови під час невдалих переговорів.
Просто зупинив сепаратизм у нашій державі — Зеленський
Про це глава держави повідомив під час спільного із президенткою Молдови Маєю Санду спілкування з медіа.
За словами Президента, росіяни намагалися тиснути у той час «через багато різних коридорів».
Він відзначив, що ухвалив «абсолютно справедливе рішення».
Я — Президент України, я лідер тих чи інших перемовин. Всім іншим я це заборонив. Путіну це, звісно не подобалося, бо каналів у нього було багато. Є канали, про які всі знають, тому що відповідні люди були заарештовані, а потім ми їх обміняли на наших військових, а також вони використовували інші канали, навіть у деяких наших інституціях, про що я поки не готовий публічно говорити.
Нагадаємо, у жовтні 2022 року Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони «Щодо дій України у відповідь на спробу Російської Федерації анексувати території нашої держави, з метою гарантування безпеки євроатлантичного простору, України та відновлення її територіальної цілісності».
У рішенні РНБО констатується неможливість проведення переговорів з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.
Зеленський розкрив деталі переговорів
Як повідомив глава держави Володимир Зеленський, переговори з країною-агресоркою у Стамбулі провалилися, оскільки Москва висувала цинічні й нереалістичні вимоги.
Глава держави розповідає, що Кремль вимагав, щоб новим президентом України став проросійський ексдепутат Верховної Ради Віктор Медведчук.
На цьому команда російського диктатора Володимира Путіна не зупинилася й зажадала різке скорочення чисельності української армії до 50 тисяч осіб і голосування за нейтральний статус країни.
Також офіційна Москва хотіла, щоб російська мова має стала державною.
За словами Володимира Зеленського, під час перемовин у Стамбулі команда нелегітимного президента РФ хотіла, щоб Україна ліквідувала всю свою зброю з радіусом дії понад 20 кілометрів.
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