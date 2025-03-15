Зеленский разоблачил Путина на лжи и торможении мирного процесса

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что путь к миру должен начаться без всяких условий, а Россию нужно заставить к прекращению войны. Он призвал Европу и США усилить давление на Кремль и не слушать лживые нарративы Путина.
Главные тезисы
- Зеленский призывает к началу мира без условий и к прекращению войны за счет принудительного давления на Россию.
- Украинский президент обвиняет Путина в торможении мирного процесса в Украине и выступает за прекращение ложных нарративов.
- Зеленский подчеркивает необходимость активного давления на Россию, чтобы остановить длительный конфликт, и призывает к ужесточению санкций против Москвы.
Путин всем лжет и затягивает перемирие — Зеленский
Зеленский выступил на встрече европейских лидеров, отметив, что путь в мир должен начинаться без условий. По его словам, если Россия не согласится на это, то нужно применить сильное давление, пока она не согласится. Президент Украины подчеркнул, что Москва понимает только один язык.
Зеленский отметил, что во время встречи обсуждали, кто затягивает мирный процесс и тормозит его. По его словам, теперь это стало очевидным. Президент Украины подчеркнул, что прекращение огня могло произойти уже сейчас, но Россия делает все возможное, чтобы этого не произошло.
Он подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин лжет всем о ситуации на местах.
Глава Украины отметил, что действительно все можно контролировать, и этот вопрос обсуждался с американскими партнерами. Он подчеркнул, что Путин уже затянул войну почти на неделю после переговоров в Джидде и будет продолжать это делать.
Президент подчеркнул, что это война России, продолжающаяся более трех лет, с полномасштабными боями и разрушениями. Для того чтобы остановить этот конфликт, нужно активное давление на Россию, а не просто переговоры. Зеленский считает, что необходимы решительные меры для того, чтобы предпринять первые шаги к завершению войны.
Зеленский отметил, что на протяжении многих лет Путин врал миру, утверждая, что не провоцирует и не затягивает войну. Однако, когда встал вопрос о прекращении огня, стало очевидно, что выдвигающий лишние условия, которые усложняют процесс и затягивают все, является настоящей причиной войны. По его словам, это делает Путин.
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