Зеленский разоблачил Путина на лжи и торможении мирного процесса
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский разоблачил Путина на лжи и торможении мирного процесса

Зеленский
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Источник:  Суспільне

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что путь к миру должен начаться без всяких условий, а Россию нужно заставить к прекращению войны. Он призвал Европу и США усилить давление на Кремль и не слушать лживые нарративы Путина.

Главные тезисы

  • Зеленский призывает к началу мира без условий и к прекращению войны за счет принудительного давления на Россию.
  • Украинский президент обвиняет Путина в торможении мирного процесса в Украине и выступает за прекращение ложных нарративов.
  • Зеленский подчеркивает необходимость активного давления на Россию, чтобы остановить длительный конфликт, и призывает к ужесточению санкций против Москвы.

Путин всем лжет и затягивает перемирие — Зеленский

Зеленский выступил на встрече европейских лидеров, отметив, что путь в мир должен начинаться без условий. По его словам, если Россия не согласится на это, то нужно применить сильное давление, пока она не согласится. Президент Украины подчеркнул, что Москва понимает только один язык.

Со вторника на столе лежит предложение о прекращении огня — тишина в воздухе, на море и на фронтах. Это американское предложение — полное, безусловное, прекращение огня на 30 дней. За это время без убийств можно было бы действительно обсудить все аспекты реального мира.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Зеленский отметил, что во время встречи обсуждали, кто затягивает мирный процесс и тормозит его. По его словам, теперь это стало очевидным. Президент Украины подчеркнул, что прекращение огня могло произойти уже сейчас, но Россия делает все возможное, чтобы этого не произошло.

Он подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин лжет всем о ситуации на местах.

Путин лжет всем о ситуации на местах, особенно о том, что происходит в Курской области, где украинские силы продолжают свои операции. Наши войска также стабилизировали ситуацию на фронте в Донецкой области, в частности, в районе Покровска. Путин также лжет, что прекращение огня якобы слишком сложно.

Глава Украины отметил, что действительно все можно контролировать, и этот вопрос обсуждался с американскими партнерами. Он подчеркнул, что Путин уже затянул войну почти на неделю после переговоров в Джидде и будет продолжать это делать.

Президент подчеркнул, что это война России, продолжающаяся более трех лет, с полномасштабными боями и разрушениями. Для того чтобы остановить этот конфликт, нужно активное давление на Россию, а не просто переговоры. Зеленский считает, что необходимы решительные меры для того, чтобы предпринять первые шаги к завершению войны.

Это включает в себя санкции против России, которые не только должны сохраняться, но и постоянно усиливаться. Я призываю вас сделать эти шаги и работать над этим вместе с партнерами. Мы должны определить четкую позицию по гарантиям безопасности. Безопасность — ключ к надежному и длительному миру.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Зеленский отметил, что на протяжении многих лет Путин врал миру, утверждая, что не провоцирует и не затягивает войну. Однако, когда встал вопрос о прекращении огня, стало очевидно, что выдвигающий лишние условия, которые усложняют процесс и затягивают все, является настоящей причиной войны. По его словам, это делает Путин.

Путь к миру должен начинаться без всяких условий. Если Россия этого не хочет, необходимо применить сильное давление, пока она не согласится. Москва понимает только один язык. Я прошу вас говорить с Америкой, с президентом Трампом, чтобы помочь приблизить мир побыстрее. Это возможно из-за полных санкций, мощного давления и принуждения России к миру.

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