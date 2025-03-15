Зеленський викрив Путіна на брехні та гальмуванні мирного процесу

Український президент Володимир Зеленський заявив, що шлях до миру має початися без жодних умов, а Росію потрібно змусити до припинення війни. Він закликав Європу та США посилити тиск на Кремль і не слухати брехливі наративи Путіна.
Головні тези:
- Шлях до миру має починатися без умов, а Росію потрібно змусити до припинення війни.
- Путін бреше та затягує перемир’я, ускладнюючи мирний процес в Україні.
- Зеленський закликає до посилення тиску на Кремль та відмови від слухання брехливих наративів Путіна для швидшого досягнення миру.
Путін всім бреше і затягує перемир’я — Зеленський
Зеленський виступив на зустрічі європейських лідерів, зазначивши, що шлях до миру має починатися без умов. За його словами, якщо Росія не погодиться на це, то потрібно застосувати сильний тиск до тих пір, поки вона не погодиться. Президент України підкреслив, що Москва розуміє лише одну мову.
Зеленський зазначив, що під час зустрічі обговорювали, хто затягує мирний процес і гальмує його. За його словами, тепер це стало очевидним. Президент України наголосив, що припинення вогню могло б відбутися вже зараз, але Росія робить все можливе, щоб цього не сталося.
Він наголосив, що російський диктатор Володимир Путін бреше всім про ситуацію на місцях.
Глава України зазначив, що насправді все можна контролювати, і це питання обговорювалося з американськими партнерами. Він підкреслив, що Путін вже затягнув війну майже на тиждень після переговорів у Джидді, і буде продовжувати це робити.
Президент наголосив, що це війна Росії, яка триває понад три роки, із повномасштабними боями та руйнуваннями. Для того, щоб зупинити цей конфлікт, потрібен активний тиск на Росію, а не просто переговори. Зеленський вважає, що необхідні рішучі заходи для того, щоб зробити перші кроки до завершення війни.
Зеленський зазначив, що протягом багатьох років Путін брехав світу, стверджуючи, що не провокує і не затягує війну. Однак, коли постало питання про припинення вогню, стало очевидно, що той, хто висуває зайві умови, які ускладнюють процес і затягують усе, є справжньою причиною війни. За його словами, це робить саме Путін.
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