Зеленский решил сделать ставку на Турцию и Сирию — инсайдеры
Категория
Политика
Дата публикации

Зеленский
Читати українською
Источник:  Politico

Согласно данным издания Politico, украинский лидер Владимир Зеленский решил усилить сотрудничество с Турцией и Сирией. Таким образом, он рассчитывает укрепить позиции Украины в Черноморском регионе и на Ближнем Востоке.

Главные тезисы

  • Зеленский рассчитывает, что может склонить Турцию на сторону Украины.
  • Киев видит перспективы развития отношений с Дамаском.

У Зеленского новая стратегия — что известно

Как удалось узнать СМИ, украинский лидер настроен заручиться поддержкой тех стран, которые смогут обеспечить территориальную целостность и независимость Украины.

Зеленский обновил свою стратегию на фоне ослабления отношений с США после возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Несмотря на то, что у Турции сохраняются политические и экономические связи с Россией, президент Украины рассчитывает склонить ее на свою сторону.

Анкара традиционно с подозрением относится к своему великому соседу (России — ред.) и является важным поставщиком вооружения Украины. Однако, продавая оружие, Турция почти не оказывает Киеву военную или гуманитарную помощь, — отмечают журналисты.

Что касается Сирии, то ее Владимир Зеленский расценивает как возможность развития сотрудничества в энергетике, обороне и логистике.

Хотя эта страна до сих пор не оправилась после гражданской войны — украинские власти видят перспективы их сотрудничества.

С заявлением по этому поводу выступил спикер МИД Украины Георгий Тихий:

Треугольник Украина-Сирия-Турция является очень важным союзом, который может гарантировать стабильность между Черным и Средиземным морями.

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?