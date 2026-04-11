Согласно данным издания Politico, украинский лидер Владимир Зеленский решил усилить сотрудничество с Турцией и Сирией. Таким образом, он рассчитывает укрепить позиции Украины в Черноморском регионе и на Ближнем Востоке.

Как удалось узнать СМИ, украинский лидер настроен заручиться поддержкой тех стран, которые смогут обеспечить территориальную целостность и независимость Украины.

Зеленский обновил свою стратегию на фоне ослабления отношений с США после возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Несмотря на то, что у Турции сохраняются политические и экономические связи с Россией, президент Украины рассчитывает склонить ее на свою сторону.

Анкара традиционно с подозрением относится к своему великому соседу (России — ред.) и является важным поставщиком вооружения Украины. Однако, продавая оружие, Турция почти не оказывает Киеву военную или гуманитарную помощь, — отмечают журналисты.

Что касается Сирии, то ее Владимир Зеленский расценивает как возможность развития сотрудничества в энергетике, обороне и логистике.

Хотя эта страна до сих пор не оправилась после гражданской войны — украинские власти видят перспективы их сотрудничества.

С заявлением по этому поводу выступил спикер МИД Украины Георгий Тихий: