Зеленський вирішив зробити ставку на Туреччину та Сирію — інсайдери
Зеленський вирішив зробити ставку на Туреччину та Сирію — інсайдери

Джерело:  Politico

Згідно з даними видання Politico, український лідер Володимир Зеленський вирішив посилити співпрацю з Туреччиною та Сирією. Таким чином він розраховує зміцнити позиції України у Чорноморському регіоні та на Близькому Сході.

Головні тези:

  • Зеленський розраховує, що може схилити Туреччину на бік України.
  • Київ бачить перспективи розвитку відносин з Дамаском.

У Зеленського нова стратегія — що відомо

Як вдалося дізнатися ЗМІ, український лідер налаштований заручитися підтримкою тих країн, які зможуть забезпечити територіальну цілісність та незалежність України.

Зеленський оновив свою стратегію на тлі послаблення відносин зі США після повернення Дональда Трампа у Білий дім.

Попри те, що у Туреччини зберігаються політичні та економічні зв’язки з Росією, президент України розраховує схилити її на свій бік.

Анкара традиційно з підозрою ставиться до свого великого сусіда (Росії — ред.) і є важливим постачальником озброєння Україні. Однак, продаючи зброю, Туреччина майже не надає Києву військової чи гуманітарної допомоги, — наголошують журналісти.

Що стосується Сирії, то її Володимир Зеленський розцінює як можливість для розвитку співпраці в енергетиці, обороні та логістиці.

Хоча ця країна досі не оговталася після громадянської війни — українська влада бачить перспективи їхньої співпраці.

З заявою з цього приводу виступив речник МЗС України Георгій Тихий:

Трикутник Україна–Сирія–Туреччина є дуже важливим союзом, який може гарантувати стабільність між Чорним і Середземним морями.

