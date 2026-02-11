Зеленский снова отверг возможность переговоров с Путиным в Москве

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз отверг предложение россиян приехать на переговоры в Москву, которое уже не в первый раз появляется в публичном пространстве.

Зеленский еще раз отказался ехать в Москву

Об этом глава государства сообщил, отвечая на вопросы журналистов.

Я не могу приехать на переговоры с Путиным в Москву, столицу страны, которая является агрессором в этой войне. Мы готовы поддерживать предложения США встречаться на любых территориях: Америка, Европа, нейтральные страны, любые государства, кроме Российской Федерации и Беларуси. Владимир Зеленский Президент Украины

Он отметил, что Беларусь также не может быть площадкой для переговоров, потому что она является союзником в наступлении на Украину.