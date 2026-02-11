Зеленский снова отверг возможность переговоров с Путиным в Москве
Зеленский снова отверг возможность переговоров с Путиным в Москве

Зеленский
Источник:  Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз отверг предложение россиян приехать на переговоры в Москву, которое уже не в первый раз появляется в публичном пространстве.

Главные тезисы

  • Владимир Зеленский отклонил приглашение на переговоры в Москве из-за статуса России как агрессора войны.
  • Президент Украины готов встретиться на любых территориях, кроме России и Белоруссии.

Зеленский еще раз отказался ехать в Москву

Об этом глава государства сообщил, отвечая на вопросы журналистов.

Я не могу приехать на переговоры с Путиным в Москву, столицу страны, которая является агрессором в этой войне. Мы готовы поддерживать предложения США встречаться на любых территориях: Америка, Европа, нейтральные страны, любые государства, кроме Российской Федерации и Беларуси.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Он отметил, что Беларусь также не может быть площадкой для переговоров, потому что она является союзником в наступлении на Украину.

Как сообщалось, помощник российского диктатора Юрий Ушаков 28 января заявил, что Москва готова рассмотреть возможность прямых переговоров между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским и пригласил Президента Украины в Москву.

