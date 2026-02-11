Зеленский снова отверг возможность переговоров с Путиным в Москве

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз отверг предложение россиян приехать на переговоры в Москву, которое уже не в первый раз появляется в публичном пространстве.
Главные тезисы
- Владимир Зеленский отклонил приглашение на переговоры в Москве из-за статуса России как агрессора войны.
- Президент Украины готов встретиться на любых территориях, кроме России и Белоруссии.
Зеленский еще раз отказался ехать в Москву
Об этом глава государства сообщил, отвечая на вопросы журналистов.
Он отметил, что Беларусь также не может быть площадкой для переговоров, потому что она является союзником в наступлении на Украину.
