Зеленський знову відкинув можливість переговорів з Путіним у Москві
Зеленський знову відкинув можливість переговорів з Путіним у Москві

Зеленський
Джерело:  Укрінформ

Президент України Володимир Зеленський вкотре відкинув пропозицію росіян приїхати на переговори до Москви, яка вже не вперше з’являється у публічному просторі.

Головні тези:

  • Зеленський відкинув пропозицію росіян приїхати на переговори до Москви через статус агресора Росії у війні.
  • Президент України висловив готовність зустрічатися на будь-яких територіях, крім Росії та Білорусі.

Зеленський вкотре відмовився їхати до Москви

Про це глава держави повідомив, відповідаючи на запитання журналістів.

Я не можу приїхати на перемовини з Путіним до Москви, столиці країни, яка є агресором в цій війні. Ми готові підтримувати пропозиції Сполучених Штатів Америки зустрічатись на будь-яких територіях: Америка, Європа, нейтральні країни, будь-які держави, окрім Російської Федерації і Білорусі.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Він відзначив, що Білорусь також не може бути майданчиком для переговорів, бо вона є союзником в наступі на Україну.

Як повідомлялося, помічник російського диктатора Юрій Ушаков 28 січня заявив, що Москва готова розглянути можливість прямих переговорів між Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським, і запросив Президента України до Москви.

