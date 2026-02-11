Зеленський знову відкинув можливість переговорів з Путіним у Москві

Президент України Володимир Зеленський вкотре відкинув пропозицію росіян приїхати на переговори до Москви, яка вже не вперше з’являється у публічному просторі.
Головні тези:
- Зеленський відкинув пропозицію росіян приїхати на переговори до Москви через статус агресора Росії у війні.
- Президент України висловив готовність зустрічатися на будь-яких територіях, крім Росії та Білорусі.
Зеленський вкотре відмовився їхати до Москви
Про це глава держави повідомив, відповідаючи на запитання журналістів.
Він відзначив, що Білорусь також не може бути майданчиком для переговорів, бо вона є союзником в наступі на Україну.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-