Зеленський знову відкинув можливість переговорів з Путіним у Москві

Президент України Володимир Зеленський вкотре відкинув пропозицію росіян приїхати на переговори до Москви, яка вже не вперше з’являється у публічному просторі.

Про це глава держави повідомив, відповідаючи на запитання журналістів.

Я не можу приїхати на перемовини з Путіним до Москви, столиці країни, яка є агресором в цій війні. Ми готові підтримувати пропозиції Сполучених Штатів Америки зустрічатись на будь-яких територіях: Америка, Європа, нейтральні країни, будь-які держави, окрім Російської Федерації і Білорусі. Володимир Зеленський Президент України

Він відзначив, що Білорусь також не може бути майданчиком для переговорів, бо вона є союзником в наступі на Україну.