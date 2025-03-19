Зеленский согласился на частичное прекращение огня после разговора с Трампом

Президент Владимир Зеленский после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом подчеркнул, что Украина согласилась на прекращение огня по энергетической инфраструктуре России.

Зеленский анонсировал частичное прекращение огня на фронте

Об этом глава Украинского государства сообщил в соцсети Х.

Президент Трамп поделился подробностями разговора с Путиным и ключевыми вопросами, которые они обсудили. Одним из первых шагов к полному завершению войны может стать прекращение ударов по энергетической и другой гражданской инфраструктуре. Я поддержал этот шаг и Украина подтвердила, что мы готовы его реализовать. Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский заметил, что украинская и американская команды обсудили этот шаг в Джидде.

Американская сторона также предложила безусловное прекращение огня на линии фронта и Украина тоже приняла это предложение. Мы будем работать дальше над тем, чтобы это произошло. Считаем, что такие шаги необходимы для того, чтобы создать возможность подготовки всеобъемлющего мирного соглашения во время прекращения огня.

Провів позитивну, дуже змістовну й відверту розмову з Президентом США Дональдом Трампом. Подякував йому за хороший і продуктивний початок роботи української та американської команд у Джидді 11 березня. Ця зустріч команд допомогла суттєво просунутися на шляху до припинення війни.… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 19, 2025

Также Зеленский предоставил Трампу обновленную информацию о ситуации на поле боя и последствиях российских ударов.

Мы говорили о ситуации в Курской области, подняли вопрос освобождения военнопленных и возвращения украинских детей, захваченных российскими войсками. А еще обсудили состояние противовоздушной обороны Украины и возможности ее усиления, чтобы защитить жизнь людей. Поделиться

По словам Зеленского, команды Украины и Америки готовы встретиться в Саудовской Аравии в ближайшие дни, чтобы продолжить координацию шагов по миру.