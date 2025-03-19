Зеленский согласился на частичное прекращение огня после разговора с Трампом

Президент Владимир Зеленский после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом подчеркнул, что Украина согласилась на прекращение огня по энергетической инфраструктуре России.
Главные тезисы
- Президент Украины Владимир Зеленский согласился на частичное прекращение огня после разговора с американским коллегой Дональдом Трампом.
- Украина и США готовы к дальнейшей координации шагов по миру, включая встречу в Саудовской Аравии.
- Зеленский поддерживает концепцию мира благодаря силе, высказанную Президентом Трампом, и обязуется поддерживать постоянный контакт на самом высоком уровне.
Зеленский анонсировал частичное прекращение огня на фронте
Об этом глава Украинского государства сообщил в соцсети Х.
Зеленский заметил, что украинская и американская команды обсудили этот шаг в Джидде.
Американская сторона также предложила безусловное прекращение огня на линии фронта и Украина тоже приняла это предложение. Мы будем работать дальше над тем, чтобы это произошло. Считаем, что такие шаги необходимы для того, чтобы создать возможность подготовки всеобъемлющего мирного соглашения во время прекращения огня.
Провів позитивну, дуже змістовну й відверту розмову з Президентом США Дональдом Трампом. Подякував йому за хороший і продуктивний початок роботи української та американської команд у Джидді 11 березня. Ця зустріч команд допомогла суттєво просунутися на шляху до припинення війни.…— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 19, 2025
Также Зеленский предоставил Трампу обновленную информацию о ситуации на поле боя и последствиях российских ударов.
По словам Зеленского, команды Украины и Америки готовы встретиться в Саудовской Аравии в ближайшие дни, чтобы продолжить координацию шагов по миру.
Я поблагодарил Президента Трампа и американского народа за поддержку. Подчеркнул, что украинцы стремятся к миру и именно поэтому Украина приняла предложение о безусловном прекращении огня. Указал на важность концепции Президента Трампа относительно мира благодаря силе. Мы договорились поддерживать постоянный контакт, в том числе на самом высоком уровне и через наши команды.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-