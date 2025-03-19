Зеленский согласился на частичное прекращение огня после разговора с Трампом
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский согласился на частичное прекращение огня после разговора с Трампом

Владимир Зеленский
Зеленский
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Президент Владимир Зеленский после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом подчеркнул, что Украина согласилась на прекращение огня по энергетической инфраструктуре России.

Главные тезисы

  • Президент Украины Владимир Зеленский согласился на частичное прекращение огня после разговора с американским коллегой Дональдом Трампом.
  • Украина и США готовы к дальнейшей координации шагов по миру, включая встречу в Саудовской Аравии.
  • Зеленский поддерживает концепцию мира благодаря силе, высказанную Президентом Трампом, и обязуется поддерживать постоянный контакт на самом высоком уровне.

Зеленский анонсировал частичное прекращение огня на фронте

Об этом глава Украинского государства сообщил в соцсети Х.

Президент Трамп поделился подробностями разговора с Путиным и ключевыми вопросами, которые они обсудили. Одним из первых шагов к полному завершению войны может стать прекращение ударов по энергетической и другой гражданской инфраструктуре. Я поддержал этот шаг и Украина подтвердила, что мы готовы его реализовать.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Зеленский заметил, что украинская и американская команды обсудили этот шаг в Джидде.

Американская сторона также предложила безусловное прекращение огня на линии фронта и Украина тоже приняла это предложение. Мы будем работать дальше над тем, чтобы это произошло. Считаем, что такие шаги необходимы для того, чтобы создать возможность подготовки всеобъемлющего мирного соглашения во время прекращения огня.

Также Зеленский предоставил Трампу обновленную информацию о ситуации на поле боя и последствиях российских ударов.

Мы говорили о ситуации в Курской области, подняли вопрос освобождения военнопленных и возвращения украинских детей, захваченных российскими войсками. А еще обсудили состояние противовоздушной обороны Украины и возможности ее усиления, чтобы защитить жизнь людей.

По словам Зеленского, команды Украины и Америки готовы встретиться в Саудовской Аравии в ближайшие дни, чтобы продолжить координацию шагов по миру.

Я поблагодарил Президента Трампа и американского народа за поддержку. Подчеркнул, что украинцы стремятся к миру и именно поэтому Украина приняла предложение о безусловном прекращении огня. Указал на важность концепции Президента Трампа относительно мира благодаря силе. Мы договорились поддерживать постоянный контакт, в том числе на самом высоком уровне и через наши команды.

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