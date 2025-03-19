Зеленський погодився на часткове припинення вогню після розмови з Трампом

Президент Володимир Зеленський після телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом наголосив, що Україна погодилася на припинення вогню по енергетичній інфраструктурі Росії.

Зеленський анонсував часткове припинення вогню на фронті

Про це глава Української держави повідомив у соцмережі Х.

Президент Трамп поділився подробицями розмови з Путіним і ключовими питаннями, які вони обговорили. Одним із перших кроків до повного завершення війни може стати припинення ударів по енергетичній та іншій цивільній інфраструктурі. Я підтримав цей крок, і Україна підтвердила, що ми готові його реалізувати. Володимир Зеленський Президент України

Зеленський зауважив, що українська і американська команди обговорили цей крок у Джидді.

Американська сторона також запропонувала безумовне припинення вогню на лінії фронту, і Україна теж прийняла цю пропозицію. Ми будемо працювати далі над тим, щоб це відбулося. Вважаємо, що такі кроки необхідні для того, щоб створити можливість для підготовки всеосяжної мирної угоди під час припинення вогню.

Провів позитивну, дуже змістовну й відверту розмову з Президентом США Дональдом Трампом. Подякував йому за хороший і продуктивний початок роботи української та американської команд у Джидді 11 березня. Ця зустріч команд допомогла суттєво просунутися на шляху до припинення війни.… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 19, 2025

Також Зеленський надав Трампу оновлену інформацію про ситуацію на полі бою та наслідки російських ударів.

Ми говорили про ситуацію в Курській області, порушили питання звільнення військовополонених і повернення українських дітей, захоплених російськими військами. А ще обговорили стан протиповітряної оборони України та можливості її посилення, щоб захистити життя людей. Поширити

За словами Зеленського, команди України та Америки готові зустрітися в Саудівській Аравії найближчими днями, щоб продовжити координацію кроків до миру.