Зеленський погодився на часткове припинення вогню після розмови з Трампом

Президент Володимир Зеленський після телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом наголосив, що Україна погодилася на припинення вогню по енергетичній інфраструктурі Росії.
Головні тези:
- Зеленський погодився на часткове припинення вогню по енергетичній інфраструктурі Росії після розмови з Трампом.
- Україна та США готові до подальшої координації кроків до миру, включаючи зустріч у Саудівській Аравії.
- Зеленський підтримав концепцію Президента Трампа щодо миру завдяки силі та зобов'язався підтримувати постійний контакт на найвищому рівні.
Зеленський анонсував часткове припинення вогню на фронті
Про це глава Української держави повідомив у соцмережі Х.
Зеленський зауважив, що українська і американська команди обговорили цей крок у Джидді.
Американська сторона також запропонувала безумовне припинення вогню на лінії фронту, і Україна теж прийняла цю пропозицію. Ми будемо працювати далі над тим, щоб це відбулося. Вважаємо, що такі кроки необхідні для того, щоб створити можливість для підготовки всеосяжної мирної угоди під час припинення вогню.
Провів позитивну, дуже змістовну й відверту розмову з Президентом США Дональдом Трампом. Подякував йому за хороший і продуктивний початок роботи української та американської команд у Джидді 11 березня. Ця зустріч команд допомогла суттєво просунутися на шляху до припинення війни.…— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 19, 2025
Також Зеленський надав Трампу оновлену інформацію про ситуацію на полі бою та наслідки російських ударів.
За словами Зеленського, команди України та Америки готові зустрітися в Саудівській Аравії найближчими днями, щоб продовжити координацію кроків до миру.
Я подякував Президенту Трампу та американському народові за підтримку. Підкреслив, що українці прагнуть миру й саме тому Україна прийняла пропозицію про безумовне припинення вогню. Наголосив на важливості концепції Президента Трампа щодо миру завдяки силі. Ми домовилися підтримувати постійний контакт, зокрема на найвищому рівні та через наші команди.
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