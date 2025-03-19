Зеленський погодився на часткове припинення вогню після розмови з Трампом
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський погодився на часткове припинення вогню після розмови з Трампом

Володимир Зеленський
Зеленський

Президент Володимир Зеленський після телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом наголосив, що Україна погодилася на припинення вогню по енергетичній інфраструктурі Росії.

Головні тези:

  • Зеленський погодився на часткове припинення вогню по енергетичній інфраструктурі Росії після розмови з Трампом.
  • Україна та США готові до подальшої координації кроків до миру, включаючи зустріч у Саудівській Аравії.
  • Зеленський підтримав концепцію Президента Трампа щодо миру завдяки силі та зобов'язався підтримувати постійний контакт на найвищому рівні.

Зеленський анонсував часткове припинення вогню на фронті

Про це глава Української держави повідомив у соцмережі Х.

Президент Трамп поділився подробицями розмови з Путіним і ключовими питаннями, які вони обговорили. Одним із перших кроків до повного завершення війни може стати припинення ударів по енергетичній та іншій цивільній інфраструктурі. Я підтримав цей крок, і Україна підтвердила, що ми готові його реалізувати.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Зеленський зауважив, що українська і американська команди обговорили цей крок у Джидді.

Американська сторона також запропонувала безумовне припинення вогню на лінії фронту, і Україна теж прийняла цю пропозицію. Ми будемо працювати далі над тим, щоб це відбулося. Вважаємо, що такі кроки необхідні для того, щоб створити можливість для підготовки всеосяжної мирної угоди під час припинення вогню.

Також Зеленський надав Трампу оновлену інформацію про ситуацію на полі бою та наслідки російських ударів.

Ми говорили про ситуацію в Курській області, порушили питання звільнення військовополонених і повернення українських дітей, захоплених російськими військами. А ще обговорили стан протиповітряної оборони України та можливості її посилення, щоб захистити життя людей.

За словами Зеленського, команди України та Америки готові зустрітися в Саудівській Аравії найближчими днями, щоб продовжити координацію кроків до миру.

Я подякував Президенту Трампу та американському народові за підтримку. Підкреслив, що українці прагнуть миру й саме тому Україна прийняла пропозицію про безумовне припинення вогню. Наголосив на важливості концепції Президента Трампа щодо миру завдяки силі. Ми домовилися підтримувати постійний контакт, зокрема на найвищому рівні та через наші команди.

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