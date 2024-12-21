Зеленский уволил Кислицу и еще несколько украинских послов

Утром 21 декабря глава государства Владимир Зеленский своими указами уволил несколько послов и еще пятерых назначил.
Главные тезисы
- Владимир Зеленский уволил нескольких украинских послов, среди которых были представители в Руанде, Словении, Литве, Японии, Индонезии и других странах.
- Новые назначения включают послов в страны, такие как Филиппины, Руанда, Литва, Венгрия и другие, что отражает широкий спектр дипломатической деятельности Украины.
- Решения об увольнении и назначении послов были приняты Зеленским вместе с дипломатической командой.
Что известно о новых решениях Зеленского
В частности, Зеленский уволил:
Андрея Праведника с должности посла в Республике Руанда
Андрея Тарана с должности посла в Республике Словения
Петра Бешту с должности посла в Литовской Республике
Сергея Корсунского с должности посла в Японии
Василия Гамянина с должностей посла в Республике Индонезия и представителя при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии
Павла Рябикина с должности посла в Китайской Народной Республике
Евгению Филиппенко с должности представителя при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве
Сергея Кислицу с должностей представителя при ООН, посла в Содружестве Багамских Островов и в Тринидад и Тобаго.
Владимир Зеленский назначил:
Юлию Федов послом в Республике Филиппины
Вячеслава Яцюка послом в Республике Руанда
Ольгу Никитченко послом в Литовской Республике
Федора Шандора послом в Венгрии
Петра Бешту послом в Республике Словения
Зеленский согласовал более 30 новых послов
20 декабря официально стало известно, что глава государства согласовал назначение более 30 послов Украины за границей.
По его словам, вместе с дипломатической командой он "утвердил список новых украинских послов".
Что важно понимать, Нариман Джелял — заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, освобожденный из российского плена в конце июня 2024 года.
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