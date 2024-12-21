Зеленский уволил Кислицу и еще несколько украинских послов

Утром 21 декабря глава государства Владимир Зеленский своими указами уволил несколько послов и еще пятерых назначил.

Что известно о новых решениях Зеленского

В частности, Зеленский уволил:

Андрея Праведника с должности посла в Республике Руанда

Андрея Тарана с должности посла в Республике Словения

Петра Бешту с должности посла в Литовской Республике

Сергея Корсунского с должности посла в Японии

Василия Гамянина с должностей посла в Республике Индонезия и представителя при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии

Павла Рябикина с должности посла в Китайской Народной Республике

Евгению Филиппенко с должности представителя при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве

Сергея Кислицу с должностей представителя при ООН, посла в Содружестве Багамских Островов и в Тринидад и Тобаго.

Владимир Зеленский назначил:

Юлию Федов послом в Республике Филиппины

Вячеслава Яцюка послом в Республике Руанда

Ольгу Никитченко послом в Литовской Республике

Федора Шандора послом в Венгрии

Петра Бешту послом в Республике Словения

Зеленский согласовал более 30 новых послов

20 декабря официально стало известно, что глава государства согласовал назначение более 30 послов Украины за границей.

По его словам, вместе с дипломатической командой он "утвердил список новых украинских послов".

Я согласовал более 30 решений, среди которых: Наримана Джеляла — в Турцию, Алену Гетьманчук — представителем Украины в НАТО, Андрея Мельника — представителем Украины в ООН. Эти и другие указы — вскоре, согласно дипломатическим процедурам. Владимир Зеленский Президент Украины

Что важно понимать, Нариман Джелял — заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, освобожденный из российского плена в конце июня 2024 года.