Зеленский уволил Кислицу и еще несколько украинских послов
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский уволил Кислицу и еще несколько украинских послов

Офис Президента Украины
Зеленского
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Утром 21 декабря глава государства Владимир Зеленский своими указами уволил несколько послов и еще пятерых назначил.

Главные тезисы

  • Владимир Зеленский уволил нескольких украинских послов, среди которых были представители в Руанде, Словении, Литве, Японии, Индонезии и других странах.
  • Новые назначения включают послов в страны, такие как Филиппины, Руанда, Литва, Венгрия и другие, что отражает широкий спектр дипломатической деятельности Украины.
  • Решения об увольнении и назначении послов были приняты Зеленским вместе с дипломатической командой.

Что известно о новых решениях Зеленского

В частности, Зеленский уволил:

  • Андрея Праведника с должности посла в Республике Руанда

  • Андрея Тарана с должности посла в Республике Словения

  • Петра Бешту с должности посла в Литовской Республике

  • Сергея Корсунского с должности посла в Японии

  • Василия Гамянина с должностей посла в Республике Индонезия и представителя при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии

  • Павла Рябикина с должности посла в Китайской Народной Республике

  • Евгению Филиппенко с должности представителя при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве

  • Сергея Кислицу с должностей представителя при ООН, посла в Содружестве Багамских Островов и в Тринидад и Тобаго.

Владимир Зеленский назначил:

  • Юлию Федов послом в Республике Филиппины

  • Вячеслава Яцюка послом в Республике Руанда

  • Ольгу Никитченко послом в Литовской Республике

  • Федора Шандора послом в Венгрии

  • Петра Бешту послом в Республике Словения

Зеленский согласовал более 30 новых послов

20 декабря официально стало известно, что глава государства согласовал назначение более 30 послов Украины за границей.

По его словам, вместе с дипломатической командой он "утвердил список новых украинских послов".

Я согласовал более 30 решений, среди которых: Наримана Джеляла — в Турцию, Алену Гетьманчук — представителем Украины в НАТО, Андрея Мельника — представителем Украины в ООН. Эти и другие указы — вскоре, согласно дипломатическим процедурам.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Что важно понимать, Нариман Джелял — заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, освобожденный из российского плена в конце июня 2024 года.

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