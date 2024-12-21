Зеленський звільнив Кислицю та ще кількох українських послів

Вранці 21 грудня глава держави Володимир Зеленський своїми указами звільнив низку послів і ще п’ятьох призначив.
Головні тези:
- Володимир Зеленський звільнив кількох українських послів, серед яких були представники в Руанді, Словенії, Литві, Японії, Індонезії та інших країнах.
- Нові призначення включають послів в країни, такі як Філіппіни, Руанда, Литва, Угорщина, та інші, що відображає широкий спектр дипломатичної діяльності України.
- Рішення про звільнення та призначення послів були прийняті Зеленським разом з дипломатичною командою.
Що відомо про нові рішення Зеленського
Зокрема, Зеленський звільнив:
Андрія Праведника з посади посла в Республіці Руанда
Андрія Тарана з посади посла в Республіці Словенія
Петра Бешту з посади посла в Литовській Республіці
Сергія Корсунського з посади посла в Японії
Василя Гамяніна з посад посла в Республіці Індонезія та представника при Асоціації держав Південно-Східної Азії
Павла Рябікіна з посади посла в Китайській Народній Республіці
Євгенію Філіпенко з посади представника при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві
Сергія Кислицю з посад представника при ООН, посла в Співдружності Багамських Островів та у Тринідад і Тобаго.
Володимир Зеленський призначив:
Юлію Федів послом в Республіці Філіппіни
В’ячеслава Яцюка послом в Республіці Руанда
Ольгу Нікітченко послом в Литовській Республіці
Федора Шандора послом в Угорщині
Петра Бешту послом в Республіці Словенія
Зеленський погодив понад 30 нових послів
20 грудня офіційно стало відомо, що глава держави погодив призначення понад 30 послів України за кордоном.
За його словами, разом з дипломатичною командою він "затвердив перелік нових українських послів".
Що важливо розуміти, Наріман Джелял — заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, звільнений з російського полону наприкінці червня 2024 року.
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