Зеленський звільнив Кислицю та ще кількох українських послів

Я погодив більше 30 рішень, серед яких: Наріман Джелял — у Туреччину, Альона Гетьманчук — представником України в НАТО, Андрій Мельник — представником України в ООН. Ці та інші укази — невдовзі, згідно з дипломатичними процедурами.