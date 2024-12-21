Зеленський звільнив Кислицю та ще кількох українських послів
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський звільнив Кислицю та ще кількох українських послів

Офіс Президента України
Зеленського

Вранці 21 грудня глава держави Володимир Зеленський своїми указами звільнив низку послів і ще п’ятьох призначив.

Головні тези:

  • Володимир Зеленський звільнив кількох українських послів, серед яких були представники в Руанді, Словенії, Литві, Японії, Індонезії та інших країнах.
  • Нові призначення включають послів в країни, такі як Філіппіни, Руанда, Литва, Угорщина, та інші, що відображає широкий спектр дипломатичної діяльності України.
  • Рішення про звільнення та призначення послів були прийняті Зеленським разом з дипломатичною командою.

Що відомо про нові рішення Зеленського

Зокрема, Зеленський звільнив:

  • Андрія Праведника з посади посла в Республіці Руанда

  • Андрія Тарана з посади посла в Республіці Словенія

  • Петра Бешту з посади посла в Литовській Республіці

  • Сергія Корсунського з посади посла в Японії

  • Василя Гамяніна з посад посла в Республіці Індонезія та представника при Асоціації держав Південно-Східної Азії

  • Павла Рябікіна з посади посла в Китайській Народній Республіці

  • Євгенію Філіпенко з посади представника при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві

  • Сергія Кислицю з посад представника при ООН, посла в Співдружності Багамських Островів та у Тринідад і Тобаго.

Володимир Зеленський призначив:

  • Юлію Федів послом в Республіці Філіппіни

  • В’ячеслава Яцюка послом в Республіці Руанда

  • Ольгу Нікітченко послом в Литовській Республіці

  • Федора Шандора послом в Угорщині

  • Петра Бешту послом в Республіці Словенія

Зеленський погодив понад 30 нових послів

20 грудня офіційно стало відомо, що глава держави погодив призначення понад 30 послів України за кордоном.

За його словами, разом з дипломатичною командою він "затвердив перелік нових українських послів".

Я погодив більше 30 рішень, серед яких: Наріман Джелял — у Туреччину, Альона Гетьманчук — представником України в НАТО, Андрій Мельник — представником України в ООН. Ці та інші укази — невдовзі, згідно з дипломатичними процедурами.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Що важливо розуміти, Наріман Джелял — заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, звільнений з російського полону наприкінці червня 2024 року.

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