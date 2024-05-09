Зеленский уволил Залужного с военной службы — известная причина

Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного с военной службы.

Известна причина увольнения Залужного

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный был уволен с военной службы в отставку по состоянию здоровья с правом ношения военной формы одежды.

Об этом говорится в указе президента №309/2024.

Фото — president.gov.ua

Также стало известно по соответствующему указу, что президент Украины Владимир Зеленский назначил Валерия Залужного послом в Великобритании.

Назначить Залужного Валерия Федоровича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, говорится в документе. Поделиться

Также президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

Уволить Лупанчука Сергея Константиновича с должности командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, — говорится в указе №313/2024. Поделиться

При этом президент назначил Александра Трепака новым командующим ССО.

Назначить Трепака Александра Сергеевича командующим Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, говорится в указе №314/2024.

Сергей Лупак был назначен на должность командующего ССО в ноябре прошлого года. Таким образом, он пробыл в должности всего шесть месяцев.

Кроме этого, президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего Сил поддержки ВСУ. Им стал генерал-майор Дмитрий Герега.

Стоит добавить, что Герега с 2021 года по март 2024 года возглавлял Силы поддержки ВСУ. В марте Зеленский назначил на эту должность бригадного генерала Александра Яковца, но в апреле был назначен на должность главы администрации Государственной специальной службы транспорта.

Что известно об увольнении Залужного

8 февраля 2024 года президент Украины Владимир Зеленский уволил Залужного с должности главнокомандующего ВСУ, назначив на эту должность Александра Сырского.

Залужный подал рапорт об увольнении после того, как военно-врачебная комиссия сочла его непригодным.

7 марта 2024 стало известно, что президент Зеленский согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Британской стороне отправили запрос на агремана.