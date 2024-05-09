Зеленский уволил Залужного с военной службы — известная причина

Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного с военной службы.
Известна причина увольнения Залужного
Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный был уволен с военной службы в отставку по состоянию здоровья с правом ношения военной формы одежды.
Об этом говорится в указе президента №309/2024.
Также стало известно по соответствующему указу, что президент Украины Владимир Зеленский назначил Валерия Залужного послом в Великобритании.
Также президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.
При этом президент назначил Александра Трепака новым командующим ССО.
Назначить Трепака Александра Сергеевича командующим Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, говорится в указе №314/2024.
Сергей Лупак был назначен на должность командующего ССО в ноябре прошлого года. Таким образом, он пробыл в должности всего шесть месяцев.
Кроме этого, президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего Сил поддержки ВСУ. Им стал генерал-майор Дмитрий Герега.
Стоит добавить, что Герега с 2021 года по март 2024 года возглавлял Силы поддержки ВСУ. В марте Зеленский назначил на эту должность бригадного генерала Александра Яковца, но в апреле был назначен на должность главы администрации Государственной специальной службы транспорта.
Что известно об увольнении Залужного
8 февраля 2024 года президент Украины Владимир Зеленский уволил Залужного с должности главнокомандующего ВСУ, назначив на эту должность Александра Сырского.
Залужный подал рапорт об увольнении после того, как военно-врачебная комиссия сочла его непригодным.
7 марта 2024 стало известно, что президент Зеленский согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Британской стороне отправили запрос на агремана.
9 февраля Залужному было присвоено звание Героя Украины.
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