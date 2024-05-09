Зеленський звільнив Залужного з військової служби — відома причина

Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного з військової служби.

Відома причина звільнення Залужного

Колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного звільнили з військової служби у відставку за станом здоровʼя з правом носіння військової форми одягу.

Про це йдеться в указі президента № 309/2024.

Фото — president.gov.ua

Також стало відомо з відповідного указу, що президент України Володимир Зеленський призначив Валерія Залужного послом у Великій Британії.

Призначити Залужного Валерія Федоровича надзвичайним і повноважним послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії, — йдеться у документі. Поширити

Також президент України Володимир Зеленський змінив командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

Звільнити Лупанчука Сергія Костянтиновича з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил України, — йдеться в указі №313/2024. Поширити

При цьому президент призначив Олександра Трепака новим командувачем ССО.

Призначити Трепака Олександра Сергійовича командувачем Сил спеціальних операцій Збройних сил України, йдеться в указі №314/2024.

Сергій Лупак був призначений на посаду командувача ССО у листопаді минулого року. Таким чином, він пробув на посаді лише шість місяців.

Окрім цього президент України Володимир Зеленський призначив нового командувача Сил підтримки ЗСУ. Ним став генерал-майор Дмитро Герега.

Варто додати, що Герега з 2021 року до березня 2024 року очолював Сили підтримки ЗСУ. У березні Зеленський призначив на цю посаду бригадного генерала Олександра Яковця, але у квітні його призначили на посаду голови адміністрації Державної спеціальної служби транспорту.

Що відомо про звільнення Залужного

8 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський звільнив Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ, призначивши на цю посаду Олександра Сирського.

Залужний подав рапорт про звільнення після того, як військово-лікарська комісія визнала його непридатним.

7 березня 2024 року стало відомо, що президент Зеленський погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. Британській стороні відправили запит на агреман.