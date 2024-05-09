Зеленський звільнив Залужного з військової служби — відома причина

Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного з військової служби.
Відома причина звільнення Залужного
Колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного звільнили з військової служби у відставку за станом здоровʼя з правом носіння військової форми одягу.
Про це йдеться в указі президента № 309/2024.
Також стало відомо з відповідного указу, що президент України Володимир Зеленський призначив Валерія Залужного послом у Великій Британії.
Також президент України Володимир Зеленський змінив командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил України.
При цьому президент призначив Олександра Трепака новим командувачем ССО.
Призначити Трепака Олександра Сергійовича командувачем Сил спеціальних операцій Збройних сил України, йдеться в указі №314/2024.
Сергій Лупак був призначений на посаду командувача ССО у листопаді минулого року. Таким чином, він пробув на посаді лише шість місяців.
Окрім цього президент України Володимир Зеленський призначив нового командувача Сил підтримки ЗСУ. Ним став генерал-майор Дмитро Герега.
Варто додати, що Герега з 2021 року до березня 2024 року очолював Сили підтримки ЗСУ. У березні Зеленський призначив на цю посаду бригадного генерала Олександра Яковця, але у квітні його призначили на посаду голови адміністрації Державної спеціальної служби транспорту.
Що відомо про звільнення Залужного
8 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський звільнив Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ, призначивши на цю посаду Олександра Сирського.
Залужний подав рапорт про звільнення після того, як військово-лікарська комісія визнала його непридатним.
7 березня 2024 року стало відомо, що президент Зеленський погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. Британській стороні відправили запит на агреман.
9 лютого Залужному було присвоєно звання Героя України.
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