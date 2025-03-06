Зеленский в Брюсселе встретился с руководителями Еврокомиссии и Евросовета — что обсуждали

Президент Владимир Зеленский 6 марта встретился с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен и главой Европейского совета Антониу Коштой в Брюсселе, ключевыми темами встречи стали ПВО, оружие и боеприпасы для Украины.
Главные тезисы
- Основными темами встречи Зеленского в Брюсселе были усиление обороноспособности Украины и всей Европы.
- Обсуждались перспективы вступления Украины в ЕС и ужесточение санкций против России.
- Глава Еврокомиссии представила план перевооружения Европы с инвестициями до 800 млрд евро в сферу обороны.
Зеленский встретился с фон дер Ляен и Коштой
Об этом глава государства сообщил в телеграмме.
Он поблагодарил за лидерство в обсуждении повышения обороноспособности Европы и усиления Украины, за всю поддержку на пути к справедливому и устойчивому миру.
Очень важно, что украинцы не сами. Мы это ощущаем и знаем.
В свою очередь глава Евросовета акцентировал внимание на том, что важно усиливать оборонные способности Украины и Европы.
Безопасность и оборона Европы не отделены от безопасности и обороны Украины. Более сильная европейская оборона усиливает украинскую оборону, и сильная способность украинской обороны также очень важна для усиления нашей собственной обороны.
Президент Еврокомиссии подчеркнула, что представит на заседании Евросовета план перевооружения Европы, предусматривающий до 800 млрд евро инвестиций в сферу обороны.
Отдельно речь шла о переговорах по вступлению Украины в ЕС. Зеленский выразил надежду, что главы Еврокомиссии и Евросовета будут способствовать открытию первого кластера «Основы».
Глава государства также поблагодарил за принятие 16-го пакета санкций ЕС против России и призвал начать работу над 17-м, который должен усилить противодействие обходу санкций и расширить ограничения в отношении судов теневого флота РФ и их капитанов.
Напомним, 6 марта в Брюсселе проходит встреча специального Европейского Совета, в ходе которой главы государств и правительств стран ЕС будут рассматривать пути укрепления европейской обороны и наращивания помощи Украине.
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