Зеленский в Брюсселе встретился с руководителями Еврокомиссии и Евросовета — что обсуждали
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский в Брюсселе встретился с руководителями Еврокомиссии и Евросовета — что обсуждали

Владимир Зеленский
встреча
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Президент Владимир Зеленский 6 марта встретился с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен и главой Европейского совета Антониу Коштой в Брюсселе, ключевыми темами встречи стали ПВО, оружие и боеприпасы для Украины.

Главные тезисы

  • Основными темами встречи Зеленского в Брюсселе были усиление обороноспособности Украины и всей Европы.
  • Обсуждались перспективы вступления Украины в ЕС и ужесточение санкций против России.
  • Глава Еврокомиссии представила план перевооружения Европы с инвестициями до 800 млрд евро в сферу обороны.

Зеленский встретился с фон дер Ляен и Коштой

Об этом глава государства сообщил в телеграмме.

В ходе встречи с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен и Президентом Европейского совета Антониу Коштой в Брюсселе обсудили усиление обороноспособности Украины и всей Европы. ПВО, оружие и боеприпасы для Украины, своевременная поставка, укрепление украинского ОПК, переговоры по вступлению Украины в ЕС, необходимость усиления санкционного давления на Россию и противодействия обходу санкций — все это было среди наших тем сегодня.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Он поблагодарил за лидерство в обсуждении повышения обороноспособности Европы и усиления Украины, за всю поддержку на пути к справедливому и устойчивому миру.

Очень важно, что украинцы не сами. Мы это ощущаем и знаем.

В свою очередь глава Евросовета акцентировал внимание на том, что важно усиливать оборонные способности Украины и Европы.

Безопасность и оборона Европы не отделены от безопасности и обороны Украины. Более сильная европейская оборона усиливает украинскую оборону, и сильная способность украинской обороны также очень важна для усиления нашей собственной обороны.

Президент Еврокомиссии подчеркнула, что представит на заседании Евросовета план перевооружения Европы, предусматривающий до 800 млрд евро инвестиций в сферу обороны.

Он предоставляет государствам-членам финансовое пространство для инвестиций в оборону. Он позволяет им инвестировать в оборонную промышленность Украины или закупать военные средства, которые будут немедленно передаваться Украине. Таким образом, это направлено в пользу перевооружения Европы, перевооружения Европейского Союза, а также вооружения Украины в ее экзистенциальной борьбе за суверенитет и территориальную целостность.

Урсула фон дер Ляен

Урсула фон дер Ляен

Президент Еврокомиссии

Отдельно речь шла о переговорах по вступлению Украины в ЕС. Зеленский выразил надежду, что главы Еврокомиссии и Евросовета будут способствовать открытию первого кластера «Основы».

Глава государства также поблагодарил за принятие 16-го пакета санкций ЕС против России и призвал начать работу над 17-м, который должен усилить противодействие обходу санкций и расширить ограничения в отношении судов теневого флота РФ и их капитанов.

Напомним, 6 марта в Брюсселе проходит встреча специального Европейского Совета, в ходе которой главы государств и правительств стран ЕС будут рассматривать пути укрепления европейской обороны и наращивания помощи Украине.

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