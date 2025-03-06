Зеленский в Брюсселе встретился с руководителями Еврокомиссии и Евросовета — что обсуждали

Президент Владимир Зеленский 6 марта встретился с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен и главой Европейского совета Антониу Коштой в Брюсселе, ключевыми темами встречи стали ПВО, оружие и боеприпасы для Украины.

Зеленский встретился с фон дер Ляен и Коштой

Об этом глава государства сообщил в телеграмме.

В ходе встречи с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен и Президентом Европейского совета Антониу Коштой в Брюсселе обсудили усиление обороноспособности Украины и всей Европы. ПВО, оружие и боеприпасы для Украины, своевременная поставка, укрепление украинского ОПК, переговоры по вступлению Украины в ЕС, необходимость усиления санкционного давления на Россию и противодействия обходу санкций — все это было среди наших тем сегодня. Владимир Зеленский Президент Украины

Он поблагодарил за лидерство в обсуждении повышения обороноспособности Европы и усиления Украины, за всю поддержку на пути к справедливому и устойчивому миру.

Очень важно, что украинцы не сами. Мы это ощущаем и знаем.

В свою очередь глава Евросовета акцентировал внимание на том, что важно усиливать оборонные способности Украины и Европы.

Безопасность и оборона Европы не отделены от безопасности и обороны Украины. Более сильная европейская оборона усиливает украинскую оборону, и сильная способность украинской обороны также очень важна для усиления нашей собственной обороны.

Президент Еврокомиссии подчеркнула, что представит на заседании Евросовета план перевооружения Европы, предусматривающий до 800 млрд евро инвестиций в сферу обороны.

Он предоставляет государствам-членам финансовое пространство для инвестиций в оборону. Он позволяет им инвестировать в оборонную промышленность Украины или закупать военные средства, которые будут немедленно передаваться Украине. Таким образом, это направлено в пользу перевооружения Европы, перевооружения Европейского Союза, а также вооружения Украины в ее экзистенциальной борьбе за суверенитет и территориальную целостность. Урсула фон дер Ляен Президент Еврокомиссии

Отдельно речь шла о переговорах по вступлению Украины в ЕС. Зеленский выразил надежду, что главы Еврокомиссии и Евросовета будут способствовать открытию первого кластера «Основы».

Глава государства также поблагодарил за принятие 16-го пакета санкций ЕС против России и призвал начать работу над 17-м, который должен усилить противодействие обходу санкций и расширить ограничения в отношении судов теневого флота РФ и их капитанов.