Зеленський у Брюсселі зустрівся з керівниками Єврокомісії та Євроради — що обговорювали

Президент Володимир Зеленський 6 березня зустрівся з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і головою Європейської ради Антоніу Коштою в Брюсселі, ключовими темами зустрічі стали ППО, зброя та боєприпаси для України.
Головні тези:
- ППО, зброя та боєприпаси для України — важлива тема на зустрічі Зеленського у Брюсселі.
- Обговорення посилення обороноздатності України та всієї Європи пройшло на високому рівні.
- Важливі питання про вступ України до ЄС та посилення санкційного тиску на Росію були підняті в ході зустрічі.
Зеленський зустрівся з фон дер Ляєн та Коштою
Про це глава держави повідомив у Телеграмі.
Він подякував за лідерство в обговоренні підвищення обороноспроможності Європи та посилення України, за всю підтримку на шляху до справедливого та сталого миру.
Дуже важливо, що українці не самі. Ми це відчуваємо і знаємо.
Своєю чергою голова Євроради акцентував на тому, що важливо посилювати оборонні спроможності України та Європи.
Безпека й оборона Європи не відокремлені від безпеки й оборони України. Сильніша європейська оборона посилює українську оборону, і сильніша спроможність української оборони також дуже важлива для посилення нашої власної оборони.
Президентка Єврокомісії наголосила, що представить на засіданні Євроради план переозброєння Європи, який передбачає до 800 млрд євро інвестицій у сферу оборони.
Окремо йшлося про переговори щодо вступу України в ЄС. Зеленський висловив сподівання, що очільники Єврокомісії та Євроради сприятимуть відкриттю першого кластера «Основи».
Глава держави також подякував за ухвалення 16-го пакету санкцій ЄС проти Росії й закликав розпочати роботу над 17-м, який має посилити протидію обходу санкцій і розширити обмеження щодо суден тіньового флоту РФ та їхніх капітанів.
Нагадаємо, 6 березня у Брюсселі проходить зустріч спеціальної Європейської Ради, під час якої глави держав та урядів країн ЄС розглядатимуть шляхи для зміцнення європейської оборони та нарощування допомоги Україні.
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