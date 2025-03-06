Зеленський у Брюсселі зустрівся з керівниками Єврокомісії та Євроради — що обговорювали
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський у Брюсселі зустрівся з керівниками Єврокомісії та Євроради — що обговорювали

Володимир Зеленський
Брюссель
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Президент Володимир Зеленський 6 березня зустрівся з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і головою Європейської ради Антоніу Коштою в Брюсселі, ключовими темами зустрічі стали ППО, зброя та боєприпаси для України.

Головні тези:

  • ППО, зброя та боєприпаси для України — важлива тема на зустрічі Зеленського у Брюсселі.
  • Обговорення посилення обороноздатності України та всієї Європи пройшло на високому рівні.
  • Важливі питання про вступ України до ЄС та посилення санкційного тиску на Росію були підняті в ході зустрічі.

Зеленський зустрівся з фон дер Ляєн та Коштою

Про це глава держави повідомив у Телеграмі.

Під час зустрічі з Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і Президентом Європейської ради Антоніу Коштою в Брюсселі обговорили посилення обороноздатності України та всієї Європи. ППО, зброя та боєприпаси для України, своєчасне постачання, зміцнення українського ОПК, переговори щодо вступу України до ЄС, необхідність посилення санкційного тиску на Росію та протидії обходу санкцій — усе це було серед наших тем сьогодні.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Він подякував за лідерство в обговоренні підвищення обороноспроможності Європи та посилення України, за всю підтримку на шляху до справедливого та сталого миру.

Дуже важливо, що українці не самі. Ми це відчуваємо і знаємо.

Своєю чергою голова Євроради акцентував на тому, що важливо посилювати оборонні спроможності України та Європи.

Безпека й оборона Європи не відокремлені від безпеки й оборони України. Сильніша європейська оборона посилює українську оборону, і сильніша спроможність української оборони також дуже важлива для посилення нашої власної оборони.

Президентка Єврокомісії наголосила, що представить на засіданні Євроради план переозброєння Європи, який передбачає до 800 млрд євро інвестицій у сферу оборони.

Він дає державам-членам фінансовий простір для інвестицій в оборону. Він дає їм змогу інвестувати в оборонну промисловість України або закуповувати військові засоби, які негайно передаватимуться Україні. Таким чином, це спрямовано на користь переозброєння Європи, переозброєння Європейського Союзу, а також озброєння України в її екзистенційній боротьбі за свій суверенітет і територіальну цілісність.

Урсула фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії

Окремо йшлося про переговори щодо вступу України в ЄС. Зеленський висловив сподівання, що очільники Єврокомісії та Євроради сприятимуть відкриттю першого кластера «Основи».

Глава держави також подякував за ухвалення 16-го пакету санкцій ЄС проти Росії й закликав розпочати роботу над 17-м, який має посилити протидію обходу санкцій і розширити обмеження щодо суден тіньового флоту РФ та їхніх капітанів.

Нагадаємо, 6 березня у Брюсселі проходить зустріч спеціальної Європейської Ради, під час якої глави держав та урядів країн ЄС розглядатимуть шляхи для зміцнення європейської оборони та нарощування допомоги Україні.

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