Зеленский впервые объяснил свои неожиданные кадровые решения

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, во власти действительно начался кадровый кризис, а война привела к его обострению.
Главные тезисы
- Кадровый кризис в украинской власти начался с началом войны и имеет серьезные последствия.
- Зеленский отмечает важность привлечения представителей частного сектора в свою команду.
- Глава государства отмечает необходимость цифровизации и уменьшения бюрократии в правительстве.
Кадровый кризис имеет свои последствия
Глава государства обратил внимание на то, что даже один человек — это уже большая потеря, а количество людей, отдавших свои жизни, и также много раненых — безусловно, это специалисты разных направлений, не только из государственных институтов, из частного сектора.
Почему Зеленский уволил так много членов своей команды
По словам украинского лидера, работа во власти — это большой серьезный вызов, когда не понимаешь, с чего начать.
Владимир Зеленский отмечает, что в его команду часто попадали представители частного сектора, у которых были видимые результаты, несколько образований и успешный бизнес.
По убеждению главы государства, студенчество и молодежь должны быть в государственных институтах.
Зеленский обратил внимание на средний возраст нашего Кабмина.
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