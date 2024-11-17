Зеленский впервые объяснил свои неожиданные кадровые решения
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Политика
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Зеленский впервые объяснил свои неожиданные кадровые решения

Владимир Зеленский
Зеленский
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По словам украинского лидера Владимира Зеленского, во власти действительно начался кадровый кризис, а война привела к его обострению.

Главные тезисы

  • Кадровый кризис в украинской власти начался с началом войны и имеет серьезные последствия.
  • Зеленский отмечает важность привлечения представителей частного сектора в свою команду.
  • Глава государства отмечает необходимость цифровизации и уменьшения бюрократии в правительстве.

Кадровый кризис имеет свои последствия

Что касается кадрового кризиса — безусловно, он есть. С началом войны по понятным причинам большое количество пошло на войну — абсолютно героически, и мы им всем благодарны, они смелые люди. К сожалению, есть потери, и вы знаете, что большие потери.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Глава государства обратил внимание на то, что даже один человек — это уже большая потеря, а количество людей, отдавших свои жизни, и также много раненых — безусловно, это специалисты разных направлений, не только из государственных институтов, из частного сектора.

А все это работает вместе… Поэтому с кадрами есть проблема. До войны она тоже была, — не скрывает президент.

Почему Зеленский уволил так много членов своей команды

По словам украинского лидера, работа во власти — это большой серьезный вызов, когда не понимаешь, с чего начать.

Владимир Зеленский отмечает, что в его команду часто попадали представители частного сектора, у которых были видимые результаты, несколько образований и успешный бизнес.

В любом государстве есть бюрократия, ее нужно цифровизировать и уменьшать, это другой вопрос. Но когда они приходили на это испытание, то есть сегодня это назвать нельзя, и становились на должность министра — не у всех получалось, честно. И они честно говорили, что это работа 24/7, работа, где политическая составляющая, политическая ответственность высока. Всё это непросто.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По убеждению главы государства, студенчество и молодежь должны быть в государственных институтах.

Зеленский обратил внимание на средний возраст нашего Кабмина.

В целом мы намного моложе, чем это было до нас, но на этом нельзя заканчивать, добавил он.

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