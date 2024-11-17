Зеленський уперше пояснив свої неочікувані кадрові рішення

За словами українського лідера Володимира Зеленського, у владі дійсно почалася кадрова кризи, а війна призвела до її загострення.

Кадрова криза має свої наслідки

Щодо кадрової кризи — безумовно, вона є. З початком війни зі зрозумілих причин велика кількість пішла на війну — абсолютно героїчно, і ми їм всім вдячні, вони сміливі люди. На жаль, є втрати, і ви знаєте, що великі втрати. Володимир Зеленський Президент України

Глава держави звернув увагу на те, що навіть одна людина — це вже велика втрата, а та кількість людей, які віддали свої життя, і також багато поранених — безумовно, це спеціалісти з різних напрямків, не тільки з державних інституцій, з приватного сектору.

А все це працює разом… Тому з кадрами є проблема. До війни вона також була, — не приховує президент. Поширити

Чому Зеленський звільнив так багато членів своєї команди

За словами українського лідера, робота у владі — це великий серйозний виклик, коли не розумієш, з чого почати.

Володимир Зеленський наголошує, що у його команду часто потрапляли представники приватного сектору, які мали видимі результати, декілька освіт та успішний бізнес.

В будь-якій державі є бюрократія, її треба цифровізувати й зменшувати, це інше питання. Але коли вони приходили на це випробування, іншими словами сьогодні це назвати не можна, і ставали на посаду міністра — не у всіх виходило, чесно. І вони чесно казали, що це робота 24/7, робота, де політична складова, політична відповідальність висока. Все це непросто. Володимир Зеленський Президент України

На переконання глави держави, студентство і загалом молодь повинні бути в державних інституціях.

Зеленський звернув увагу на середній вік нашого Кабміну та в інших інституціях.