Зеленський уперше пояснив свої неочікувані кадрові рішення

За словами українського лідера Володимира Зеленського, у владі дійсно почалася кадрова кризи, а війна призвела до її загострення.
Головні тези:
- Кадрова криза в українській владі почалася з початком війни та має серйозні наслідки.
- Зеленський наголошує на важливості залучення представників приватного сектору до своєї команди.
- Глава держави вказує на необхідність цифровізації і зменшення бюрократії в уряді.
Кадрова криза має свої наслідки
Глава держави звернув увагу на те, що навіть одна людина — це вже велика втрата, а та кількість людей, які віддали свої життя, і також багато поранених — безумовно, це спеціалісти з різних напрямків, не тільки з державних інституцій, з приватного сектору.
Чому Зеленський звільнив так багато членів своєї команди
За словами українського лідера, робота у владі — це великий серйозний виклик, коли не розумієш, з чого почати.
Володимир Зеленський наголошує, що у його команду часто потрапляли представники приватного сектору, які мали видимі результати, декілька освіт та успішний бізнес.
На переконання глави держави, студентство і загалом молодь повинні бути в державних інституціях.
Зеленський звернув увагу на середній вік нашого Кабміну та в інших інституціях.
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