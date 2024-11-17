Зеленський уперше пояснив свої неочікувані кадрові рішення
Категорія
Політика
Дата публікації

Зеленський уперше пояснив свої неочікувані кадрові рішення

Володимир Зеленський
Зеленський

За словами українського лідера Володимира Зеленського, у владі дійсно почалася кадрова кризи, а війна призвела до її загострення. 

Головні тези:

  • Кадрова криза в українській владі почалася з початком війни та має серйозні наслідки.
  • Зеленський наголошує на важливості залучення представників приватного сектору до своєї команди.
  • Глава держави вказує на необхідність цифровізації і зменшення бюрократії в уряді.

Кадрова криза має свої наслідки

Щодо кадрової кризи — безумовно, вона є. З початком війни зі зрозумілих причин велика кількість пішла на війну — абсолютно героїчно, і ми їм всім вдячні, вони сміливі люди. На жаль, є втрати, і ви знаєте, що великі втрати.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Глава держави звернув увагу на те, що навіть одна людина — це вже велика втрата, а та кількість людей, які віддали свої життя, і також багато поранених — безумовно, це спеціалісти з різних напрямків, не тільки з державних інституцій, з приватного сектору.

А все це працює разом… Тому з кадрами є проблема. До війни вона також була, — не приховує президент.

Чому Зеленський звільнив так багато членів своєї команди

За словами українського лідера, робота у владі — це великий серйозний виклик, коли не розумієш, з чого почати.

Володимир Зеленський наголошує, що у його команду часто потрапляли представники приватного сектору, які мали видимі результати, декілька освіт та успішний бізнес.

В будь-якій державі є бюрократія, її треба цифровізувати й зменшувати, це інше питання. Але коли вони приходили на це випробування, іншими словами сьогодні це назвати не можна, і ставали на посаду міністра — не у всіх виходило, чесно. І вони чесно казали, що це робота 24/7, робота, де політична складова, політична відповідальність висока. Все це непросто.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

На переконання глави держави, студентство і загалом молодь повинні бути в державних інституціях.

Зеленський звернув увагу на середній вік нашого Кабміну та в інших інституціях.

В цілому ми набагато молодші, ніж це було до нас, але на цьому не можна закінчувати, — додав він.

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