Зеленский впервые прокомментировал выход ВСУ из Угледара

Выход ВСУ из Угледара был обоснованным решением для сохранения жизни украинских военных. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте.
Главные тезисы
- Выход украинских военных из Угледара был обоснованным решением для защиты жизни бойцов в условиях российской агрессии.
- Президент Зеленский подчеркнул важность дальнобойного оружия для эффективного противостояния России и защиты украинских позиций.
- Угроза окружения и попытки захвата города Угледара российскими оккупантами привели к необходимости выведения украинских подразделений из города.
- Маневр по выведению войск был совершен с целью сохранения личного состава и техники, а также занятия новых позиций для дальнейших действий.
- Международные партнеры призваны усилить поддержку Украины не только морально, но и предоставлением необходимого вооружения для сдерживания агрессии.
Жизнь украинских бойцов важнее
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что для сдерживания российского наступления Украине нужна дополнительная помощь Западу, особенно дальнобойное оружие.
Он отметил, что без этого оружия Украина не может эффективно остановить Россию, активно ее использующую для разрушения украинских позиций.
Зеленский подчеркнул, что отход украинских военных был правильным шагом для их защиты, и призвал международных партнеров усилить поддержку Украины оружием, которое является ключевым для сдерживания агрессии.
Силы обороны Украины выходят из Угледара из-за угрозы окружения
2 октября украинские воины начали выходить из города Угледар Донецкой области. Об этом сообщила Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица".
ОСУВ "Хортица" отмечает, что российские оккупанты понесли масштабные потери на фоне длительных боев за город, однако не оставил попыток его захватить.
Именно поэтому высшим командованием предоставлено разрешение на осуществление маневра по выведению подразделений из Угледара с целью сохранения личного состава и боевой техники, а также занятие новых позиций для дальнейших действий.
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