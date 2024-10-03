Зеленский впервые прокомментировал выход ВСУ из Угледара

Выход ВСУ из Угледара был обоснованным решением для сохранения жизни украинских военных. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте.

Жизнь украинских бойцов важнее

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что для сдерживания российского наступления Украине нужна дополнительная помощь Западу, особенно дальнобойное оружие.

Он отметил, что без этого оружия Украина не может эффективно остановить Россию, активно ее использующую для разрушения украинских позиций.

Когда Россия разрушает наши оборонные позиции, жизнь наших бойцов становится приоритетом. Их нужно защитить, ведь они важнее любых застроек, — сказал Владимир Зеленский, объясняя решение об отводе войск из Угледара. Поделиться

Зеленский подчеркнул, что отход украинских военных был правильным шагом для их защиты, и призвал международных партнеров усилить поддержку Украины оружием, которое является ключевым для сдерживания агрессии.

Силы обороны Украины выходят из Угледара из-за угрозы окружения

2 октября украинские воины начали выходить из города Угледар Донецкой области. Об этом сообщила Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица".

ОСУВ "Хортица" отмечает, что российские оккупанты понесли масштабные потери на фоне длительных боев за город, однако не оставил попыток его захватить.

В попытке любой ценой взять город под контроль враг сумел направить резервы для проведения фланговых ударов, которые истощили оборону подразделений Вооруженных Сил Украины. В результате действий противника возникла угроза оцепления города. Поделиться

Именно поэтому высшим командованием предоставлено разрешение на осуществление маневра по выведению подразделений из Угледара с целью сохранения личного состава и боевой техники, а также занятие новых позиций для дальнейших действий.