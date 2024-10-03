Зеленський вперше прокоментував вихід ЗСУ з Вугледару

Вихід ЗСУ з Вугледару був обґрунтованим рішенням для збереження життя українських військових. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте.
Головні тези:
- ЗСУ залишили Вугледар для збереження життя військових під час російської агресії.
- Володимир Зеленський наголосив, що важливіше за будь-які забудови - життя українських бійців.
- Рішення вийти з міста було обґрунтованим, оскільки російські окупанти загрожували оточенням військових.
- Потрібна додаткова допомога у вигляді далекобійної зброї для ефективного стримування агресії Росії.
- Зеленський закликав міжнародних партнерів підтримати Україну технічною допомогою з метою забезпечення безпеки та захисту країни.
Життя українських бійців є важливішим
Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що для стримування російського наступу Україні потрібна додаткова допомога Заходу, особливо далекобійна зброя.
Він зазначив, що без цієї зброї Україна не може ефективно зупинити Росію, яка активно її використовує для руйнування українських позицій.
Зеленський наголосив, що відхід українських військових був правильним кроком для їхнього захисту, і закликав міжнародних партнерів посилити підтримку України зброєю, яка є ключовою для стримування агресії.
Сили оборони України виходять з Вугледару через загрозу оточення
2 жовтня українські воїни почали виходити з міста Вугледар Донецької області. Про це повідомило Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця".
ОСУВ “Хортиця” наголошує, що російські окупанти зазнали масштабний втрат на тлі тривалих боїв за місто, однак не полишив спроб його захопити.
Саме тому вищим командуванням наданий дозвіл на здійснення маневру по виведенню підрозділів з Вугледару з метою збереження особового складу і бойової техніки, а також зайняття нових позицій для ведення подальших дій.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-