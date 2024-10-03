Зеленський вперше прокоментував вихід ЗСУ з Вугледару

Вихід ЗСУ з Вугледару був обґрунтованим рішенням для збереження життя українських військових. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте.

Життя українських бійців є важливішим

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що для стримування російського наступу Україні потрібна додаткова допомога Заходу, особливо далекобійна зброя.

Він зазначив, що без цієї зброї Україна не може ефективно зупинити Росію, яка активно її використовує для руйнування українських позицій.

Коли Росія руйнує наші оборонні позиції, життя наших бійців стає пріоритетом. Їх потрібно захистити, адже вони важливіші за будь-які забудови, — сказав Володимир Зеленськи , пояснюючи рішення про відведення військ з Вугледару. Поширити

Зеленський наголосив, що відхід українських військових був правильним кроком для їхнього захисту, і закликав міжнародних партнерів посилити підтримку України зброєю, яка є ключовою для стримування агресії.

Сили оборони України виходять з Вугледару через загрозу оточення

2 жовтня українські воїни почали виходити з міста Вугледар Донецької області. Про це повідомило Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця".

ОСУВ “Хортиця” наголошує, що російські окупанти зазнали масштабний втрат на тлі тривалих боїв за місто, однак не полишив спроб його захопити.

В намаганні за будь-яку ціну взяти місто під контроль ворог зумів спрямувати резерви для проведення флангових ударів, які виснажили оборону підрозділів Збройних Сил України. В результаті дій противника виникла загроза оточення міста. Поширити

Саме тому вищим командуванням наданий дозвіл на здійснення маневру по виведенню підрозділів з Вугледару з метою збереження особового складу і бойової техніки, а також зайняття нових позицій для ведення подальших дій.