Зеленский встретился в Лондоне со Стармером, Макроном и Мерцом — первые подробности
Дата публикации

Зеленский встретился в Лондоне со Стармером, Макроном и Мерцом — первые подробности

Источник:  Sky News

Лидеры Германии, Франции и Британии во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Лондоне отметили необходимость "справедливого и продолжительного" мира.

Главные тезисы

  • Лидеры Германии, Франции и Британии на встрече с Зеленским подчеркнули важность продолжительного и справедливого мира в Украине.
  • Премьер-министр Великобритании и другие лидеры выразили поддержку самостоятельности Украины и общих решений в решении внутренних вопросов.
  • Зеленский выразил благодарность союзникам за встречу и отметил важность единства между Европой, Украиной и США.

Судьбоносная встреча партнеров Украины в Лондоне: что известно

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что "вопросы Украины решаются Украиной". По его словам, сегодняшние переговоры являются "критическим этапом в борьбе за мир".

Он также подчеркнул необходимость "справедливого и длительного" мирного урегулирования для Украины.

Владимир Зеленский поблагодарил союзников Украины за организацию встречи и подчеркнул, что единство между Европой, Украиной и США важно. Он также подчеркнул, что сегодня лидеры четырех стран должны принять важные решения.

При этом украинский лидер заметил, что есть вещи, без которых Украина не может обойтись без США и не может обойтись без ЕС. По его словам, нужно "найти способ сблизить ЕС и США", чтобы договориться о дальнейших шагах.

Российская экономика начинает страдать, особенно после наших последних санкций.

Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон

Президент Франции

Французский лидер отметил, что вместе с другими странами поддерживает Украину и мир, а также подчеркнул, что Европа "имеет козыри в рукаве".

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что "скептически относится к некоторым деталям в поступающих из США документах".

Это может быть решающим моментом для всех нас, поэтому мы стараемся продолжать поддерживать Украину. Судьба этой страны [Украина] является судьбой Европы.

Зеленский и Стармер перешли к двусторонним переговорам, в то время как Макрон и Мерц покинули встречу. Они отказались отвечать на какие-либо вопросы журналистов.

