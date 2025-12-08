Зеленський зустрівся у Лондоні зі Стармером, Макроном і Мерцом — перші подробиці

Лідери Німеччини, Франції та Британії під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Лондоні наголосили на необхідності "справедливого і тривалого" миру.

Доленосна зустріч партнерів України у Лондоні: що відомо

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що "питання України вирішуються Україною". За його словами, сьогоднішні переговори є "критичним етапом у боротьбі за мир".

Він також наголосив на необхідності "справедливого і тривалого" мирного врегулювання для України. Поширити

Володимир Зеленський подякував союзникам України за організацію зустрічі і підкреслив, що єдність між Європою, Україною та США є важливою. Він також наголосив, що сьогодні лідери чотирьох країн мають ухвалити "важливі рішення".

При цьому український лідер зауважив, що є речі, без яких Україна не може обійтися без США та не може обійтися без ЄС. За його словами, треба "знайти спосіб зблизити ЄС і США", щоб домовитися про подальші кроки.

Російська економіка починає страждати, особливо після наших останніх санкцій. Еммануель Макрон Президент Франції

Французький лідер зазначив, що разом з іншими країнами підтримує Україну і мир, а також підкреслив, що Європа "має козирі в рукаві".

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що "скептично ставиться до деяких деталей у документах, що надходять із США".

Це може бути вирішальний момент для всіх нас, тому ми намагаємося продовжувати підтримувати Україну. Доля цієї країни [України] є долею Європи.

Зеленський і Стармер перейшли до двосторонніх переговорів, тоді як Макрон і Мерц залишили зустріч. Вони відмовилися відповідати на будь-які запитання журналістів.