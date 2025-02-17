Зеленский встретится в Турции с Эрдоганом — какие вопросы обсудят

Президент Украины Владимир Зеленский 18 февраля посетит Турцию, где проведет официальную встречу с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом заявил директор по коммуникациям президента Турции Фахреттин Алтун.
Главные тезисы
- Зеленский и Эрдоган проведут встречу в Турции для обсуждения аспектов стратегического партнерства между Украиной и Турцией.
- Лидеры обменяются мнениями по поводу текущих событий в Украине и других глобальных вопросов.
- Ожидается, что встреча способствует укреплению сотрудничества между обеими странами.
Зеленский и Эрдоган встретятся в Турции
Как отметил Алтун, глава украинского государства посетит Турцию по приглашению Эрдогана.
Он уточнил, что во время встречи будут рассмотрены все аспекты стратегического партнерства между Украиной и Турцией и обсуждены шаги, которые следует предпринять для дальнейшего укрепления сотрудничества между двумя странами.
Также, по словам Алтуна, Зеленский и Эрдоган обменяются мнениями по поводу последних событий в Украине и других региональных и глобальных вопросов.
Встреча президентов Украины и Турции состоится в президентском комплексе в Анкаре. Ожидается, что по результатам встречи президенты проведут совместную пресс-конференцию.
Последняя встреча Зеленского и Эрдогана прошла в сентябре прошлого года на полях Генассамблеи ООН. Они обсудили сотрудничество между Украиной и Турцией и не только.
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