Зеленский встретится в Турции с Эрдоганом — какие вопросы обсудят
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Зеленский встретится в Турции с Эрдоганом — какие вопросы обсудят

Зеленский и Эрдоган
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Источник:  Hurriyet

Президент Украины Владимир Зеленский 18 февраля посетит Турцию, где проведет официальную встречу с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом заявил директор по коммуникациям президента Турции Фахреттин Алтун.

Главные тезисы

  • Зеленский и Эрдоган проведут встречу в Турции для обсуждения аспектов стратегического партнерства между Украиной и Турцией.
  • Лидеры обменяются мнениями по поводу текущих событий в Украине и других глобальных вопросов.
  • Ожидается, что встреча способствует укреплению сотрудничества между обеими странами.

Зеленский и Эрдоган встретятся в Турции

Как отметил Алтун, глава украинского государства посетит Турцию по приглашению Эрдогана.

Он уточнил, что во время встречи будут рассмотрены все аспекты стратегического партнерства между Украиной и Турцией и обсуждены шаги, которые следует предпринять для дальнейшего укрепления сотрудничества между двумя странами.

Также, по словам Алтуна, Зеленский и Эрдоган обменяются мнениями по поводу последних событий в Украине и других региональных и глобальных вопросов.

Встреча президентов Украины и Турции состоится в президентском комплексе в Анкаре. Ожидается, что по результатам встречи президенты проведут совместную пресс-конференцию.

Следует отметить, что ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что он посетит Турцию. После этого глава государства планировал полететь в Саудовскую Аравию.

Последняя встреча Зеленского и Эрдогана прошла в сентябре прошлого года на полях Генассамблеи ООН. Они обсудили сотрудничество между Украиной и Турцией и не только.

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