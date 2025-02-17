Зеленський зустрінеться у Туреччині з Ердоганом — які питання розглядатимуть

Президент України Володимир Зеленський 18 лютого відвідає Туреччину, де проведе офіційну зустріч з Реджепом Таїпом Ердоганом. Про це заявив директор з комунікацій президента Туреччини Фахреттін Алтун.

Зеленський та Ердоган зустрінуться в Туреччині

Як зазначив Алтун, глава української держави відвідає Туреччину на запрошення Ердогана.

Він уточнив, що під час зустрічі буде розглянуто всі аспекти стратегічного партнерства між Україною і Туреччиною та обговорено кроки, які потрібно зробити для подальшого зміцнення співпраці між двома країнами.

Також, за словами Алтуна, Зеленський і Ердоган обміняються думками щодо останніх подій в Україні та інших регіональних і глобальних питань.

Зустріч президентів України та Туреччини відбудеться в президентському комплексі в Анкарі. Очікується, що за результатами зустрічі президенти проведуть спільну пресконференцію.

Варто зауважити, що раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що він відвідає Туреччину. Після цього очільник держави планував полетіти до Саудівської Аравії. Поширити

Остання зустріч Зеленського та Ердогана відбулася у вересні минулого року на полях Генасамблеї ООН. Вони обговорили співпрацю між Україною і Туреччиною і не тільки.