Зеленський зустрінеться у Туреччині з Ердоганом — які питання розглядатимуть

Президент України Володимир Зеленський 18 лютого відвідає Туреччину, де проведе офіційну зустріч з Реджепом Таїпом Ердоганом. Про це заявив директор з комунікацій президента Туреччини Фахреттін Алтун.
Головні тези:
- Під час офіційної зустрічі Зеленського та Ердогана будуть обговорені аспекти стратегічного партнерства між Україною та Туреччиною.
- Лідери обміняються думками щодо останніх подій в Україні та інших глобальних питань.
- Зустріч сприятиме подальшому зміцненню співпраці між двома державами.
Зеленський та Ердоган зустрінуться в Туреччині
Як зазначив Алтун, глава української держави відвідає Туреччину на запрошення Ердогана.
Він уточнив, що під час зустрічі буде розглянуто всі аспекти стратегічного партнерства між Україною і Туреччиною та обговорено кроки, які потрібно зробити для подальшого зміцнення співпраці між двома країнами.
Також, за словами Алтуна, Зеленський і Ердоган обміняються думками щодо останніх подій в Україні та інших регіональних і глобальних питань.
Зустріч президентів України та Туреччини відбудеться в президентському комплексі в Анкарі. Очікується, що за результатами зустрічі президенти проведуть спільну пресконференцію.
Остання зустріч Зеленського та Ердогана відбулася у вересні минулого року на полях Генасамблеї ООН. Вони обговорили співпрацю між Україною і Туреччиною і не тільки.
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