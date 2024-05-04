Зеленский выслушал доклады Сырского и Буданова о ситуации на передовой
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский выслушал доклады Сырского и Буданова о ситуации на передовой

Офис Президента Украины
Владимир Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский 4 мая заслушал доклады Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и начальника ГУР МО Кирилла Буданова.

Сырский и Буданов доложили Зеленскому о фронте

В своем обращении 4 мая президент рассказал, что сегодня утром выслушал продолжительный доклад Александра Сырского.

Главком доложил именно о наших фронтовых позициях, конкретных действиях подразделений, конкретных направлениях. Спасибо за стойкость каждому нашему воину!

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Также президент заслушал сегодня доклад начальника ГУР Кирилла Буданова.

Владеем всеми аспектами ситуации сейчас, — добавил Зеленский.

Мы все должны помнить, что Россию можно только заставить оставить Украину в покое. И это будет. Наша сила это сделает обязательно. Сила нашего народа, наша военная сила, сила нашего единства с миром, сила партнеров — сила нашей дипломатии.

Ситуация на передовой

По данным Генштаба ВСУ, за сутки произошло 74 боевых столкновения.

Враг нанес 5 ракетных и 56 авиационных ударов, совершил 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

2 мая стало известно, что войска РФ удалось прорваться и закрепиться в Очеретино Донецкой области. Однако часть, в которой находятся оккупанты, находится под огневым контролем ВСУ.

По данным ОСУВ "Хортица", самая сложная ситуация на Покровском и Кураховском направлениях, там продолжаются ожесточенные бои.

На этих направлениях оккупанты задействовали до четырех своих бригад и пытаются развить наступление к западу от Авдеевки и Марьинки, хотят пробиться в Покровск и Курахово.

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