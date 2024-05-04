Зеленский выслушал доклады Сырского и Буданова о ситуации на передовой

Сырский и Буданов доложили Зеленскому о фронте

В своем обращении 4 мая президент рассказал, что сегодня утром выслушал продолжительный доклад Александра Сырского.

Главком доложил именно о наших фронтовых позициях, конкретных действиях подразделений, конкретных направлениях. Спасибо за стойкость каждому нашему воину! Владимир Зеленский Президент Украины

Также президент заслушал сегодня доклад начальника ГУР Кирилла Буданова.

Владеем всеми аспектами ситуации сейчас, — добавил Зеленский. Поделиться

Мы все должны помнить, что Россию можно только заставить оставить Украину в покое. И это будет. Наша сила это сделает обязательно. Сила нашего народа, наша военная сила, сила нашего единства с миром, сила партнеров — сила нашей дипломатии. Поделиться

Ситуация на передовой

По данным Генштаба ВСУ, за сутки произошло 74 боевых столкновения.

Враг нанес 5 ракетных и 56 авиационных ударов, совершил 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

2 мая стало известно, что войска РФ удалось прорваться и закрепиться в Очеретино Донецкой области. Однако часть, в которой находятся оккупанты, находится под огневым контролем ВСУ.

По данным ОСУВ "Хортица", самая сложная ситуация на Покровском и Кураховском направлениях, там продолжаются ожесточенные бои.