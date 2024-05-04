Зеленский выслушал доклады Сырского и Буданова о ситуации на передовой

Президент Украины Владимир Зеленский 4 мая заслушал доклады Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и начальника ГУР МО Кирилла Буданова.
Сырский и Буданов доложили Зеленскому о фронте
В своем обращении 4 мая президент рассказал, что сегодня утром выслушал продолжительный доклад Александра Сырского.
Также президент заслушал сегодня доклад начальника ГУР Кирилла Буданова.
Ситуация на передовой
По данным Генштаба ВСУ, за сутки произошло 74 боевых столкновения.
Враг нанес 5 ракетных и 56 авиационных ударов, совершил 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.
2 мая стало известно, что войска РФ удалось прорваться и закрепиться в Очеретино Донецкой области. Однако часть, в которой находятся оккупанты, находится под огневым контролем ВСУ.
По данным ОСУВ "Хортица", самая сложная ситуация на Покровском и Кураховском направлениях, там продолжаются ожесточенные бои.
На этих направлениях оккупанты задействовали до четырех своих бригад и пытаются развить наступление к западу от Авдеевки и Марьинки, хотят пробиться в Покровск и Курахово.
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