Зеленський вислухав доповіді Сирського та Буданова щодо ситуації на передовій

Сирський та Буданов доповіли Зеленському про фронт

У своєму зверненні 4 травня президент розповів, що сьогодні зранку вислухав тривалу доповідь Олександра Сирського.

Головком доповів саме щодо наших фронтових позицій, конкретних дій підрозділів, конкретних напрямків. Дякую за стійкість кожному нашому воїну! Володимир Зеленський Президент України

Також президент заслухав сьогодні доповідь керівника ГУР Кирила Буданова.

Володіємо всіма аспектами ситуації зараз, — додав Зеленський. Поширити

Ми маємо всі памʼятати, що Росію можна тільки примусити залишити Україну у спокої. І це – буде. Наша сила це зробить обовʼязково. Сила нашого народу, наша військова сила, сила нашої єдності зі світом, сила партнерів – сила нашої дипломатії. Поширити

Ситуація на передовій

За даними Генштабу ЗСУ, за добу відбулося 74 бойових зіткнення.

Ворог завдав 5 ракетних та 56 авіаційних ударів, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

2 травня стало відомо, що війська РФ вдалося прорватися і закріпитися в Очеретиному на Донеччині. Однак частина, в якій перебувають окупанти, перебуває під вогневим контролем ЗСУ.

За даними ОСУВ "Хортиця", найскладніша ситуація наразі на Покровському та Курахівському напрямках, там тривають запеклі бої.