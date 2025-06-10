Зеленский заявил о шантаже со стороны некоторых союзников Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский заявил о шантаже со стороны некоторых союзников Украины

Зеленский не соглашается на требование по мобилизации молодежи
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Источник:  online.ua

Глава государства Владимир Зеленский откровенно признался, что некоторые партнеры Киева требуют мобилизовать 18-летних украинцев и только после этого обещают ввести более мощные санкции против России.

Главные тезисы

  • Зеленский уверен, что войну можно выиграть не количеством людей, а оружием и технологиями.
  • Украина ежемесячно мобилизует вдвое меньше бойцов, чем РФ.

Зеленский не соглашается на требование по мобилизации молодежи

Что касается санкций, то западные партнеры перечисляют причины, почему они не приняли решения, потому что Украина не мобилизовала людей старше 18 лет.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По убеждению главы государства, нет смысла мобилизовать мужчин с 18 лет.

А недавняя спецоперация "Паутина" подтверждает тот факт, что главное — не количество людей, а оружие и технологии.

А также деньги и давление. А санкции были направлены именно на те деньги, которыми россияне финансируют войну, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Украинский лидер также добавил, чтобы послать месседж союзникам, он дал возможность служить 18-24-летним по контракту.

Это мы им сейчас и дали, согласно нашему законодательству. Только в это время тысячи людей воюют на фронте без соответствующего оружия.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Глава государства также обратил внимание на то, что Украина имеет возможность мобилизовать 27 тысяч человек в месяц, а россияне — 40-50 тысяч, потому что их потери больше.

У нас мобилизация возможна из-за военного положения. Никто другой не имеет опыта, как остановить Путина. Мы его остановили.

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