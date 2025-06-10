Глава государства Владимир Зеленский откровенно признался, что некоторые партнеры Киева требуют мобилизовать 18-летних украинцев и только после этого обещают ввести более мощные санкции против России.

Зеленский не соглашается на требование по мобилизации молодежи

Что касается санкций, то западные партнеры перечисляют причины, почему они не приняли решения, потому что Украина не мобилизовала людей старше 18 лет. Владимир Зеленский Президент Украины

По убеждению главы государства, нет смысла мобилизовать мужчин с 18 лет.

А недавняя спецоперация "Паутина" подтверждает тот факт, что главное — не количество людей, а оружие и технологии.

А также деньги и давление. А санкции были направлены именно на те деньги, которыми россияне финансируют войну, — подчеркнул Владимир Зеленский. Поделиться

Украинский лидер также добавил, чтобы послать месседж союзникам, он дал возможность служить 18-24-летним по контракту.

Это мы им сейчас и дали, согласно нашему законодательству. Только в это время тысячи людей воюют на фронте без соответствующего оружия. Владимир Зеленский Президент Украины

Глава государства также обратил внимание на то, что Украина имеет возможность мобилизовать 27 тысяч человек в месяц, а россияне — 40-50 тысяч, потому что их потери больше.