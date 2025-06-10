Зеленский заявил о шантаже со стороны некоторых союзников Украины

Глава государства Владимир Зеленский откровенно признался, что некоторые партнеры Киева требуют мобилизовать 18-летних украинцев и только после этого обещают ввести более мощные санкции против России.
Главные тезисы
- Зеленский уверен, что войну можно выиграть не количеством людей, а оружием и технологиями.
- Украина ежемесячно мобилизует вдвое меньше бойцов, чем РФ.
Зеленский не соглашается на требование по мобилизации молодежи
По убеждению главы государства, нет смысла мобилизовать мужчин с 18 лет.
А недавняя спецоперация "Паутина" подтверждает тот факт, что главное — не количество людей, а оружие и технологии.
Украинский лидер также добавил, чтобы послать месседж союзникам, он дал возможность служить 18-24-летним по контракту.
Глава государства также обратил внимание на то, что Украина имеет возможность мобилизовать 27 тысяч человек в месяц, а россияне — 40-50 тысяч, потому что их потери больше.
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