Зеленський заявив про шантаж з боку деяких союзників України

Глава держави Володимир Зеленський відверто зізнався, що деякі партнери Києва вимагають мобілізувати 18-річних українців й лише після цього обіцяють ввести потужніші санкції проти Росії.
Головні тези:
- Зеленський переконаний, що війну можна виграти не кількістю людей, а зброєю та технологіями.
- Україна щомісяця мобілізує вдвічі менше бійців, аніж РФ.
Зеленський не погоджується на вимогу щодо мобілізації молоді
На переконання глави держави, не має сенсу мобілізувати чоловіків з 18 років.
А нещодавня спецоперація "Павутина" підтверджує той факт, що головне — не кількість людей, а зброя й технології.
Український лідер також додав, щоб надіслати меседж союзникам, він дав можливість служити 18-24 річним за контрактом.
Глава держави також звернув увагу на те, що Україна має можливість мобілізувати 27 тисяч осіб на місяць, а росіяни — 40-50 тисяч, бо їхні втрати більші.
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