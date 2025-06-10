Зеленський заявив про шантаж з боку деяких союзників України

Глава держави Володимир Зеленський відверто зізнався, що деякі партнери Києва вимагають мобілізувати 18-річних українців й лише після цього обіцяють ввести потужніші санкції проти Росії.

Зеленський не погоджується на вимогу щодо мобілізації молоді

Щодо санкцій, то західні партнери перераховують причини, чому вони не прийняли рішення, тому що Україна не мобілізувала осіб віком від 18 років. Володимир Зеленський Президент України

На переконання глави держави, не має сенсу мобілізувати чоловіків з 18 років.

А нещодавня спецоперація "Павутина" підтверджує той факт, що головне — не кількість людей, а зброя й технології.

А також гроші та тиск. А санкції були б спрямовані саме на ті гроші, якими росіяни фінансують війну, — наголосив Володимир Зеленський. Поширити

Український лідер також додав, щоб надіслати меседж союзникам, він дав можливість служити 18-24 річним за контрактом.

Це ми їм зараз і дали, відповідно до нашого законодавства. Тільки тим часом тисячі людей воюють на фронті без відповідної зброї. Володимир Зеленський Президент України

Глава держави також звернув увагу на те, що Україна має можливість мобілізувати 27 тисяч осіб на місяць, а росіяни — 40-50 тисяч, бо їхні втрати більші.