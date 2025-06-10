Зеленський заявив про шантаж з боку деяких союзників України
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський заявив про шантаж з боку деяких союзників України

Зеленський не погоджується на вимогу щодо мобілізації молоді
Джерело:  online.ua

Глава держави Володимир Зеленський відверто зізнався, що деякі партнери Києва вимагають мобілізувати 18-річних українців й лише після цього обіцяють ввести потужніші санкції проти Росії.

Головні тези:

  • Зеленський переконаний, що війну можна виграти не кількістю людей, а зброєю та технологіями.
  • Україна щомісяця мобілізує вдвічі менше бійців, аніж РФ.

Зеленський не погоджується на вимогу щодо мобілізації молоді

Щодо санкцій, то західні партнери перераховують причини, чому вони не прийняли рішення, тому що Україна не мобілізувала осіб віком від 18 років.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

На переконання глави держави, не має сенсу мобілізувати чоловіків з 18 років.

А нещодавня спецоперація "Павутина" підтверджує той факт, що головне — не кількість людей, а зброя й технології.

А також гроші та тиск. А санкції були б спрямовані саме на ті гроші, якими росіяни фінансують війну, — наголосив Володимир Зеленський.

Український лідер також додав, щоб надіслати меседж союзникам, він дав можливість служити 18-24 річним за контрактом.

Це ми їм зараз і дали, відповідно до нашого законодавства. Тільки тим часом тисячі людей воюють на фронті без відповідної зброї.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Глава держави також звернув увагу на те, що Україна має можливість мобілізувати 27 тисяч осіб на місяць, а росіяни — 40-50 тисяч, бо їхні втрати більші.

У нас мобілізація можлива через воєнний стан. Ніхто інший не має досвіду, як зупинити Путіна. Саме ми його зупинили.

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