Зеленский заявил о совместной подготовке Украины и США к встрече с Трампом

Украина и США уже работают над организацией встречи с вновь избранным президентом США Дональдом Трампом, которая состоится после его инаугурации. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Киев и Вашингтон готовятся к встрече с Трампом после его инаугурации

Безусловно, после инаугурации наши команды уже трудятся над содержанием и форматом предстоящей встречи. Там будем обсуждать ключевые вопросы, но пока раскрывать детали рано. Владимир Зеленский Президент Украины

По словам Владимира Зеленского, главной целью остается завершение войны на справедливых условиях и обеспечение гарантий безопасности, чтобы Россия не смогла осуществить повторное вторжение.

Стратегическими гарантиями для Украины:

вступление в Европейский Союз (ЕС) и НАТО;

поддержка украинской армии современным вооружением.

Трамп уже готовится к встрече с Путиным

По словам будущего президента США, уже началась его подготовка к переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным.

Дональд Трамп обращает внимание на то, что именно Путин первым выразил желание встретиться.

Пока лидер республиканцев не раскрыл конкретную дату проведения переговоров, несмотря на это дал понять, что все моменты уже обсуждаются.

Он хочет встретиться и мы готовим это… Президент Путин хочет встретиться. Он заявлял об этом даже публично, и мы должны прекратить эту войну, — добавил Трамп, имея в виду захватническую войну РФ против Украины. Поделиться

Как уже упоминалось ранее, переговоры Владимира Зеленского и Дональда Трампа прошли еще 7 декабря 2024 года.